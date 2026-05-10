Přišel jsem o pracovní nabídky, protože žiju v polyamorním vztahu, říká Ne-Yo

  15:00
Zpěvák Ne-Yo (46) tvrdí, že doplatil na svou upřímnost, když zveřejnil detaily ze svého intimního života. Interpret hitů So Sick a Because of You v podcastu Sorry We’re Cyrus, který moderují Tish a Brandi Cyrusovy, prozradil, že žije se třemi ženami najednou.
Ne-Yo tvrdí, že kvůli polyamornímu vztahu přišel o řadu pracovních nabídek. Od té doby, co se svěřil s tím, že žije se třemi ženami najednou, odvrátila se od něj řada prudérních Američanů včetně některých hudebních producentů.

„Svět se zlobí kvůli tomu, že žiju v polyamorním vztahu. Některé lidi to rozčiluje. Přišel jsem o určité nabídky, protože si firmy říkaly: ‚Nevíme, jestli chceme spojovat značku s polyamorií,‘“ přiznal Ne-Yo.

Hudebník zároveň kritizoval rychlé odsuzování lidí na veřejnosti.

„Můžete být skvělý člověk, projevovat respekt a vděčnost fanouškům i kolegům, ale ve chvíli, kdy uděláte něco, s čím někdo nesouhlasí, jste odepsaní. To mi nedává smysl,“ dodal.

Zpěvák popsal své soužití s partnerkami Arielle, Cristinou a Moneii jako harmonické rodinné uspořádání.

„Jsme rodina. Milujeme se a je to krásná věc. Lidé to slyší a okamžitě myslí jen na sex. Přitom jde hlavně o komunitu. Lidé říkají ty nejhloupější věci, třeba že je to ponižující. Ponižující pro koho? Nikomu nelžu. Každý je tady dobrovolně,“ dodal Ne-Yo.

