Ne-Yo tvrdí, že kvůli polyamornímu vztahu přišel o řadu pracovních nabídek. Od té doby, co se svěřil s tím, že žije se třemi ženami najednou, odvrátila se od něj řada prudérních Američanů včetně některých hudebních producentů.
„Svět se zlobí kvůli tomu, že žiju v polyamorním vztahu. Některé lidi to rozčiluje. Přišel jsem o určité nabídky, protože si firmy říkaly: ‚Nevíme, jestli chceme spojovat značku s polyamorií,‘“ přiznal Ne-Yo.
Hudebník zároveň kritizoval rychlé odsuzování lidí na veřejnosti.
„Můžete být skvělý člověk, projevovat respekt a vděčnost fanouškům i kolegům, ale ve chvíli, kdy uděláte něco, s čím někdo nesouhlasí, jste odepsaní. To mi nedává smysl,“ dodal.
Zpěvák popsal své soužití s partnerkami Arielle, Cristinou a Moneii jako harmonické rodinné uspořádání.
„Jsme rodina. Milujeme se a je to krásná věc. Lidé to slyší a okamžitě myslí jen na sex. Přitom jde hlavně o komunitu. Lidé říkají ty nejhloupější věci, třeba že je to ponižující. Ponižující pro koho? Nikomu nelžu. Každý je tady dobrovolně,“ dodal Ne-Yo.