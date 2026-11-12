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Návštěva druhého břehu nebyla daleko, popsal Pokorný své zdravotní problémy

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  11:30
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Miloš Pokorný v pořadu 13. komnata.

Miloš Pokorný v pořadu 13. komnata. | foto: Pavla Černá/ Česká televize

Miloš Pokorný změnil životosprávu a pravidelně cvičí s osobním trenérem.
Miloš Pokorný změnil životosprávu a pravidelně cvičí s osobním trenérem.
Zdeněk Pohlreich, Miloš Pokorný, Patrik Hezucký
Patrik Hezucký, Miloš Pokorný a Zdeněk Pohlreich
62 fotografií
Moderátor Miloš Pokorný (62) strávil loni na podzim týden na jednotce intenzivní péče s oboustrannou plicní embolií. Byl to důsledek jeho opakovaných potíží s trombózou, které do té doby bral na lehkou váhu. V pořadu 13. komnata promluvil o tom, jak se nemoc projevila a jak ho přiměla změnit životní styl.

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První trombóza měla u Miloše Pokorného kuriózní příčinu. „Koupil jsem si v Itálii velmi drahé značkové boty, ale malé. A mně to přeštíplo v nártu cévy a vznikla první trombóza,“ popsal moderátor. Tehdy to ještě nebral vůbec vážně. Dostal antibiotika, léky na ředění krve, koupil si stahovací punčochu a tím považoval problém za vyřešený.

Trombóza

Uzávěr hlubokého žilního systému. Trombus je krevní sraženina, která zůstane v žíle, pokud ji nerozpustí tělo přirozeně. U zdravého jedince k trombóze dojít nemůže. Rizikovými faktory jsou - nedostatek pohybu, vyšší srážlivost krve, obezita, kouření a špatná životospráva, která vede ke zpomalení krevního toku či oslabení cévní stěny.

„Řídil jsem do Ostravy, vzal jsem si tu punčochu a nevšiml si cestou, že se srolovala. Z té punčochy, která mě měla ochránit, se stal svěrač. Přijel jsem na hotel a měl jsem na noze červený pruh. Říkám, že to bude dobrý. V pondělí ráno oteklá noha, tak jsem neváhal a šel k doktoru a byla to druhá trombóza,“ vzpomíná Pokorný.

Tentokrát byla situace horší, protože to bylo pod kolenem a dočasnou medikaci museli lékaři změnit na trvalou. Ani tehdy ale neměl moderátor pocit, že by měl zvolnit pracovní tempo a změnit životní styl.

V říjnu 2025 připravil živý podcast v divadle U Hasičů se Zdeňkem Pohlreichem a Patrikem Hezuckým, který byl v té době už těžce nemocný. Bylo to poslední vystoupení Patrika Hezuckého před publikem.

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„Ten den jsem zcela výjimečně vypil víc alkoholu. Máme tam nachlazený kýbl, v němž je flaška šampaňského a to popíjíme během vystoupení. Cítil jsem, že mě ta noha probrňuje. Ale jak jsi v tom laufu a povzbuzený alkoholem, tak jsem to necítil tak moc,“ popsal.

Po představení ještě vyrazili na skleničku zhodnotit celý večer, což se protáhlo. „Ráno jsem vstal a říkal jsem si, že mám nějakou tupou nohu. Levá byla dvojitá a rudá. Brnělo to jako když probíjím. To už i já, optimista, byť byla sobota, jsem si říkal, že bych to měl asi řešit,“ popsal Pokorný.

Miloš Pokorný v pořadu 13. komnata.
Miloš Pokorný změnil životosprávu a pravidelně cvičí s osobním trenérem.
Miloš Pokorný změnil životosprávu a pravidelně cvičí s osobním trenérem.
Zdeněk Pohlreich, Miloš Pokorný, Patrik Hezucký
62 fotografií

Sám se dovezl do nemocnice, kde ještě hledal dlouho příslušné pracoviště a dával noze zabrat. „Třetí trombóza byla u třísla a já že v pohodě, ať mi dají nějaké léky, že jdu večer do O2 arény na motorky. Doktor mi řekl: ‚Mám pocit, že nikam nepůjdete. Jedeme okamžitě na rentgen srdce, protože tam se obávám, že se děje něco jiného.‘ Takže mě ten kousek už vezli sanitkou. Zjistili, že mám oboustrannou plicní embolii,“ popsal Pokorný stav, při němž dochází k ucpání velkých cév, které vycházejí ze srdce, a k selhání pravé srdeční komory. Levá srdeční komora pak nemá dostatek krve a kyslíku a srdce se zastaví.

Pokorný pak strávil týden na JIP. „Ředili mě, ředili mě, ředili mě a tam poprvé, když jsem ležel, tak jsem si řekl, že to nejsou hry bez hranic. Když jsem mluvil s doktory, tak jsem si řekl, že návštěva druhého břehu nebyla daleko a že se to už musí vidět jinou optikou,“ vzpomíná.

Od té doby pravidelně sportuje, má režim a hodně přemýšlí o tom, jak rizikové jsou pro něj různé aktivity. „Když dostanu pracovní nabídku, tak to zvažuji, jestli to stíhám, jestli se nebudu muset honit autem a riskovat, že někde to nevyjde,“ popsal moderátor.

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