Když má někdo dobrou auru, mívá i dobrý outfit, míní návrhářka Vanda Janda

Kde sbíráte inspiraci?

Všude kolem sebe, v mém nejbližším okolí. U mojí rodiny, klientek, jejíchž zpětná vazba mě strašně zajímá, u děvčat, které mám to privilegium mít v mém životě a považovat je za svoje kamarádky.

Ovlivňují vás v tvorbě i nějaké seriály z dob vašeho dospívání?

Rozhodně. Všechny byly zdokumentované v přehlídce na Fashion Weeku a byly to ty úplně nejvíc klišé jako Gossip Girl, Mean Girls a Sex ve městě. Ale i různé, nějak hodnotnější. Nechci to ale prozrazovat, protože by mě velmi bavilo, jak by lidi v kolekci ty odkazy na dané filmy a díla našli.

Jak si podle návrhářky stojí Češi a Slováci z hlediska módy?

Moc nerada soudím lidi. Lidí si všímám primárně podle charisma, charakteru. Je to paradoxní, když módu vytvářím, ale většinou se dívám na auru. A když má někdo dobrou auru, má podle mě většinou i dobrý outfit.

Oblékají se Češi a Slováci dobře, až když jde do tuhého, právě když mají jít na Fashion Week?

Je přirozené oblékat se o něco lépe a vznešeněji na nějakou příležitosti. Takže znovu asi nebudu soudit. Mám ráda, když člověk ale stále zůstane v tom svém charakteru a nezmění ho.

Kolik si má běžná česká žena připravit, když bude chtít outfit nebo oděv od vás?

Momentálně strašně moc, protože tuto kolekci jsme opravdu vyšívali rok. Takže každý model prošel rukama XY lidí a ruční prací, ke které jsem se vrátila a strašně mě naplňuje. Takže momentálně hodně. Stovky tisíc asi.

Daniel Křetínský na módní přehlídce Vandy Jandy na Mercedes-Benz Prague Fashion Week (Praha, 2. září 2023)

Vy už na poli módy a módního průmyslu působíte řadu let, ale jaké jsou vaše ambice? Co je vaše snová cílová skupina?

Moje ambice je být spokojená a dělat tak spokojené moje okolí. Cílová skupina jsou dobré ženy s krásným charakterem a ty ani nemusí mít připravené ty statisíce korun, protože velmi ráda často modely i věnuji, pokud si myslím, že člověk ten model má mít.

Jak pohlížíte na současný kulturní svět, který nyní vyzdvihuje i věci, že obezita je zdravá a podobně. Myslíte si, že to nějak ovlivňuje svět módy?

Znova nesoudím, ale myslím si, že člověk má mít ve zdravém těle zdravého ducha.

A ovlivňuje to podle vás přímo módní průmysl, že se najednou šijí jiné velikosti než konfekční?

My šijeme na klienty. Takže jaká ta klientka je, taková je. A asi ovlivňuje. Ale je na každém, či nějakým způsobem něco přebere, jestli jen to správné z toho, případně si udělá rešerši, nebo jen převezme ten trend a ví, že na něm bude tím pádem profitovat. Anebo má jiné hodnoty ve značce, které jsou trvající stálé a nemusí se tím pádem vůbec řešit tato otázka.

Kdo z řad celebrit, protože i jim se často módní domy podřizují, je podle vás směrodatnou módní ikonou?

Nikdy jsem neměla tendenci obdivovat nějaké konkrétní lidi. Spíše možná filmové charaktery, které měli tendenci nosit podobné oblečení během celé epizody, celého dílu. Asi jen jednu nedokážu vyjmenovat.

A kteří českoslovenští návrháři vás dokážou uchvátit?

Všichni. Strašně všem fandím.

Myslíte si, že je v dnešní době důležité, aby opravdu žena vyjadřovala sama sebe?

Jak to myslíte?

Že nehledí na to, co si lidé pomyslí, jak se obléká?

Je důležité hledět na to, co si lidi pomyslí o chování. Člověk se má chovat tak, aby šel maximálně tam, kde může, na své hranici, ale nezasahoval a respektoval hranice jiných lidí. Zároveň, co se týká oblečení, vyjadřuje se tím určitý hold lidem, za kterými docházíte. Takže třeba já miluji, když lidé, kteří za mnou přijdou jsou vyfešákovaní a jsou to „cicky micky roku“, jak my si říkáme v týmu. A jsem vděčná, když můžu kráčet na ulici s kamarádkou, která je hezčí než já. Jsem na ní pyšná. Takže nevím, zda jsem vám dobře odpověděla.

Vanda Janda (Karlovy Vary, 22. srpna 2021)

Radujete se z toho, když potkáte na ulici ženu, která je ve vašem modelu a neví, že jste právě vy autorkou?

Strašně moc. Ale tím, že nejsme ještě nějaká obrovská značka, tak minimálně lokálně vždycky je vidět, že jsem já autorka té věci. A dělá mi to hroznou radost. Párkrát se mi stalo například v letadle, že tam měly slečny moje teplákovky, ale nevěděly to, jen se jim líbily. To mě brutálně dojalo. Byly tři a upozornila mě na ně letuška, která mě poznala. Každopádně je to asi nejkrásnější věc, co se na návrhářovi může stát, když vidí lidi oblečené v jeho věcech. Dneska mám velmi šťastný den, měla jsem tu skoro všechny svoje klientky, ať už lokální, nebo zahraniční.

A jaké kousky podle návrhářky nesmí chybět v šatníku každé ženy?

Ty, které tam ona chce mít. (smích)

A kdybyste je měla doporučit někomu, kdo v té módě tápe, co to je?

Skutečně je to pro každého trošku jiné. Pro mě například jsou výrazné kousky mnohem snazší a nositelnější než třeba bílé tričko. Když si mám nastajlovat bílé tričko, zaberu si tím půlhodinu. Když se mám obléct extravagantně, jsem oblečená za pět minut, protože přesně vím, co těm lidem chci vyjádřit.