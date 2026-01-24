Talent, krása i zneužívání v rodině. Herečka Nastassja Kinski slaví 65. narozeniny

Německá herečka Nastassja Kinski, která slaví 24. ledna pětašedesátiny, se ve filmu prosadila na přelomu 70. a 80. let. Proslavily ji především hlavní role ve filmu Tess (1979) nebo v hororu Kočičí lidé (1982).
Nastassja Kinski ve filmu Nevěrně tvá (1984)

Nastassja Kinski ve filmu Nevěrně tvá (1984)

Další role vytvořila Nastassja Kinski mimo jiné ve snímku Taková, jaká si (1978), kde hrála po boku Marcella Mastroianniho, ve filmech Wima Wenderse Paříž, Texas (1984) a Tak daleko, tak blízko (1993) či ve snímku Mariini milenci (1984) Andreje Končalovského. Za roli ve filmu Romana Polanskiho Tess získala v roce 1981 Zlatý glóbus a byla nominována na francouzskou cenu César. Hrála v asi 60 filmech.

Ve filmu Tess (režiséra Romana Polanskiho z roku 1979) si Nastassja Kinski zahrála hlavní hrdinku.

Herečka, vlastním jménem Nastassja Nakszynská, se narodila v tehdejším Západním Berlíně. Pochází z druhého manželství herce Klause Kinskiho s herečkou Ruth Brigitte Tockou.

Její dospívání provázel problematický vztah s otcem. Její starší sestra Pola, která pochází z hercova prvního manželství s Gislint Kühlbeckovou, v roce 2013 uvedla, že ji Kinski v mládí dlouhodobě sexuálně zneužíval.

Sama Nastassja Kinski o tomto tématu promluvila v několika rozhovorech. Popsala, že její sestra byla v dětství zneužita opakovaně a zkušenost z dětství popsala jako hluboce traumatickou. Otcovo násilnické chování podle jejích slov výrazně poznamenalo její život a herectví pro ni následně bylo jakousi cestou úniku a přežití.

Kinski má o 25 let mladšího milence. O věkovém rozdílu nechce slyšet

Nastassja Kinská se ve filmu poprvé představila ve svých třinácti letech. Tehdy ji objevil německý režisér Wim Wenders a obsadil ji do snímku Chybný pohyb. Poté se věnovala modelingu, herectví studovala v newyorském Actors Studiu na popud režiséra Romana Polanskiho.

Během své kariéry několikrát navštívila i Česko. Poprvé už koncem 80. let, kdy zde natáčela s polským režisérem Jerzym Skolimowskim Jarní vody, poté například v roce 1995, kdy spolu s Michaelem Yorkem v Karlových Varech točila dvoudílný americký snímek Prsten. V roce 2001 byla jedním z hostů Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Je rozvedená a má tři děti. V roce 1984 si vzala egyptského filmaře Ibrahima Moussu, s kterým má syna Aljoshu a dceru Sonju. Manželství se rozpadlo v roce 1992. Poté žila tři roky s hudebníkem Quincym Jonesem, s nímž má další dceru, Kenyu Julii Miambi Sarah.

V roce 2016 se v německé verzi taneční soutěže StarDance dala dohromady s o pětatřicet let mladším a ženatým tanečníkem Iliou Russem z Běloruska. Momentálně je nezadaná.

