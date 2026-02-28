Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi

Krasobruslaři Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi původně bruslili každý zvlášť. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka sourozenci prozradili, jak se z nich stal sportovní pár, jaká úskalí to obnáší a promluvili i o poruše příjmu potravy.

„Dělali jsme každý sólovou kategorii a pak synchronizované bruslení, což je šestnáct lidí dohromady. Do toho jsem ještě dělala gymnastiku a potom jsem si musela vybrat, protože trenérky chtěly, abych dělala jenom gymnastiku. Pro bruslení je průprava v gymnastice skvělá, takže trenérky z bruslení neměly problém. Teď zpětně nevím, proč jsem si vybrala bruslení, ale asi kvůli kamarádkám,“ konstatovala Natálie Taschlerová.

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle
Natálie a Filip Taschlerovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)
Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v Sheffieldu
Taschlerovi při svém volném tanci na stadionu v Miláně. (11. února 2026)
Dál chodila na gymnastiku, až si při jednom saltu zlomila ruku. „Byla to vážná zlomenina, měla jsem to i zdrátované. Když jsem se pak vrátila na led, měla jsem strach skákat a už v tom nebyl ten můj oheň. Ale měla jsem skvělý projev, tak mi trenéři řekli, že bych měla zkusit tanečky. Filda už dva roky tanečky dělal a měl jinou partnerku. Myslela jsem, že mi budou hledat partnera a už jsem se těšila na nějakého mezinárodního kámoše. Ale pak přišli, že to mám zkusit tady,“ vysvětlila.

Sourozenci Natálie Taschlerová a Filip Taschler v soutěži rytmických tanců na ZOH (9. února 2026)

„S tamtou partnerkou jsme se nepohodli ve stylu tréninku a jak moc bychom chtěli trénovat, tak pak trenérka řekla, že to máme zkusit spolu a už první trénink byl lepší než po těch dvou letech,“ doplnil Filip Taschler s tím, že jsou se svou sestrou úplně rozdílní. „Naty je extrovert, střelec a já jsem takový umírněný introvert, znamení panna,“ vysvětlil.

„Jsme úplně rozdílní. Filda je perfekcionista a já potřebuju svobodu, lítat všude možně, hlavně aby mě to bavilo a když nemám srandu v tom, co dělám, a nemám tu volnost, tak pošlu všechny někam a nehne se se mnou,“ popsala se Taschlerová.

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

„V podstatě míváme takové terapie pro manželské páry. Chodíme na ně každý týden,“ prozradil Taschler. Zákulisí krasobruslení je náročné hlavně pro ženy. Natálie Taschlerová se už loni svěřila s tím, že bojovala s anorexií a proto sourozenci změnili i zemi, kde trénují.

„Zotavuji se z poruchy příjmu potravy, anorexie. Snažím se nastínit trochu jinak bruslení, protože všichni vidí jen třpytky, make-up, krásné šaty, ale v backstage je to velice náročné,“ nastínila párová krasobruslařka, proč se svěřila se svým problémem veřejnosti.

„Pro holky je to jeden velký každodenní soud. Po minulé sezoně jsme se rozhodli, že to chceme změnit, že chceme dělat něco, co nás baví, protože život je krátký, moc času tu není a nikdy nevíme, co bude další den. Rozhodli jsme se změnit trenérský tým, přestěhovali jsme se z Itálie do Finska,“ dodala.

Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi

