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Natalie Portmanová je trojnásobnou matkou. Porodila ve 45 letech

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  9:30
Natalie Portmanová a Tanguye Destable s jejich miminkem (5. září 2026)

Natalie Portmanová a Tanguye Destable s jejich miminkem (5. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Těhotná Natalie Portmanová s partnerem Tanguyem Destablem.
Natalie Portmanová
Natalie Portmanová a její přítel Tanguy Destable (2025)
Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors...
38 fotografií
Herečka Natalie Portmanová porodila ve 45 letech své třetí dítě. Je to její první se současným partnerem, francouzským hudebníkem Tanguyem Destablem (46). Další dvě děti má s bývalým manželem Benjaminem Millepiedem. Ačkoli o těhotenství ráda mluvila a ještě pár dní před porodem zveřejňovala fotky, od porodu o dítěti mlčí.

„Počítáme dny, než tě poznáme,“ napsala Portmanová k těhotenským fotkám, které zveřejnila na sociální síti na konci července. Od té doby už se na Instagramu objevovaly jen povinné reklamní posty a její doporučení ke knihám. V Paříži se ale o víkendu procházela s partnerem, který nesl miminko v nosítku.

natalieportman

Counting the days until we meet you

Thank you @shelbyduncan for your talent

29. července 2026 v 15:00, příspěvek archivován: 6. září 2026 v 8:47
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Podle zdroje časopisu People Portmanová porodila v srpnu v Paříži, fanouškům se ale nepochlubila. Užívá si zřejmě klid v šestinedělí.

Portmanová má už z předchozího manželství s režisérem Benjaminem Millepiedem patnáctiletého syna Alepha a devítiletou dceru Amalii. S jejich otcem se rozvedla v roce 2024.

Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

V dubnu oznámila fanouškům, že je těhotná a že to považuje za zázrak. O svém těhotenství mluvila jako o klidnějším, než byla ta předchozí, a taky zdůrazňovala, že si ho snaží užívat, protože ví, že je to její poslední.

„Je tu pocit vděčnosti, který člověk v mládí nutně nemusí pochopit. A je tu ten klid a poznání sama sebe: s kým chci trávit čas, jakou energii kolem sebe chci mít – to vše dělá každý den krásným. A protože vím, že je to pravděpodobně naposledy, vážím si každého okamžiku,“ řekla časopisu People.

Natalie Portmanová a Tanguye Destable s jejich miminkem (5. září 2026)
Těhotná Natalie Portmanová s partnerem Tanguyem Destablem.
Natalie Portmanová
Natalie Portmanová a její přítel Tanguy Destable (2025)
38 fotografií

Své těhotenství prožívala raději v Paříži než v Americe. Chodila hodně plavat, a aby byla silná, cvičila metodou gyrotonic.

„Je úžasné se procházet po zdejších parcích a chodit se dívat na umění. Prostě ty obvyklé věci, které člověk dělá, když nepracuje. Ve Francii se za plný termín těhotenství považuje 41 týdnů místo 40, takže tentokrát asi budu těhotná o týden déle,“ smála se Portmanová.

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