Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

Autor:
  10:20
Herečka Natalie Portmanová (44) oznámila, že je těhotná. Své třetí dítě čeká s francouzským hudebním producentem Tanguyem Destablem (45), s nímž se poprvé veřejně objevila loni v březnu. První dvě děti má s exmanželem Benjaminem Millepiedem. Rozvedli se v roce 2024.
Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors Awards, 16. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Natalie Portmanová a její přítel Tanguy Destable (2025)
Natalie Portmanová a Benjamin Millepied (Londýn, 5. července 2022)
Benjamin Millepied a Natalie Portmanová (Los Angeles, 16. října 2021)
Natalie Portmanová
35 fotografií

„S Tanguyem jsme z toho oba nadšení,“ řekla Portmanová o těhotenství magazínu Harper’s Bazaar. „Jsem prostě moc vděčná. Vím, že je to obrovská výsada a zázrak,“ dodala herečka, jejíž otec je gynekolog a zabývá se problémy s plodností.

„Odmalička jsem slýchávala, jak těžké je otěhotnět. Mám kolem sebe tolik milovaných lidí, kteří s tím měli velké potíže, že k tomu chci přistupovat s respektem. Je to tak krásná a radostná věc, ale zároveň to není nic snadného. A proto vím, jaké mám štěstí. Jsem si toho plně vědoma a jsem za to velmi vděčná,“ říká herečka.

Portmanová je těhotná už potřetí. S choreografem Benjaminem Millepiedem má čtrnáctiletého syna Alepha a devítiletou dceru Amaliu. Manželství se jim rozpadlo po manželově nevěře v roce 2023. Oficiálně byli rozvedeni v roce 2024.

Děti se snaží herečka držet stranou médií a bude to tak zřejmě i s těhotenstvím a porodem. „V soukromí nejsem nijak zvlášť uzavřená, řeknu vám cokoliv. Ale na veřejnosti mi brzy došlo, že když lidem dáte najevo, jak moc si ceníte svého soukromí, budou ho mnohem víc respektovat. Vytvořila jsem si takovou bariéru a řekla si: ‚S dětmi se fotit nebudu‘,“ vysvětlila Portmanová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

18. dubna 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.