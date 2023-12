Děti by neměly pracovat, odrazuje Natalie Portmanová mladistvé od herectví

Portmanová se rozpovídala o svém dětství v záři reflektorů a varovala všechny, kteří se k herectví uchýlí před dovršením osmnáctých narozenin. „Nedoporučovala bych mladým lidem, aby se do toho pouštěli. Nemyslím nikdy, myslím jako děti,“ začala herečka.

„Mám pocit, že to byla téměř šťastná náhoda, že to na mě nezanechalo žádné následky. Tedy v kombinaci s velmi přehnaně ochranářskými, úžasnými rodiči,“ přiznala.

Doba se podle ní ale mění. „Lidé jsou teď víc uvědomělý a opatrnější,“ uvedla herečka. „Ale v konečném důsledku si nemyslím, že by děti měly pracovat. Myslím si, že by si děti měly hrát a chodit do školy,“ dodala.

Portmanová má s manželem Benjaminem Millepiedem, za kterého je vdaná od roku 2012, dvanáctiletého syna Alepha a šestiletou dceru Amalii.

Aktuálně se objevila ve filmu May December na streamovací platformě Netflix.