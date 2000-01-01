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Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslaví 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její kariéra, ale také nestárnoucí vizáž a dokonalá postava. Nechybí ani odvážné scény, kterým se ale spíše vyhýbá.
Autor: Profimedia.cz
Herečka své tělo bez ostychu ukázala i nahoře bez v ikonické reklamní kampani pro parfém Miss Dior.
Autor: Profimedia.cz
Natalie zkrátka dokazuje, že se nemá za co stydět v žádném věku a v jakémkoliv stavu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka se sice úplné nahotě před kamerou spíše vyhýbá, ale udělala několik zásadních a velmi žhavých výjimek.
Autor: Hollywood Rag
Tou nejvýraznější byla její role v krátkém filmu Hotel Chevalier z roku 2007, kde se ukázala zcela nahá.
Autor: Profimedia.cz
Naprostý poprask způsobila v psychologickém thrilleru Černá labuť z roku 2010, kde v divoké lesbické scéně sváděla svou kolegyni Milu Kunisovou.
Autor: Profimedia.cz
Natalie Portmanová ve filmu Jackie (2016)
Autor: © Bliss Media
Natalie Portmanová ve filmu Jackie
Autor: Aerofilms
Kat Denningsová a Natalie Portmanová ve filmu Thor: Temný svět (2013)
Autor: © Walt Disney Studios Motion Pictures
Natalie Portmanová a Chris Hemsworth ve filmu Thor: Temný svět (2013)
Autor: Falcon
Záběr z filmu Thor II: Temný svět
Autor: Falcon
Natalie Portmanová si sama zahrála neohrožené bojovnice. Raději má ale filmy o skutečných zranitelných ženách. Na snímku je ve filmu Princ a pruďas (2011).
Autor: ČSFD
Clive Owen, Natalie Portmanová, Julia Robertsová a Jude Law ve filmu Na dotek (2004)
Autor: © Columbia Pictures
Jean Reno a Natalie Portmanová ve filmu Leon (1994)
Autor: © Gaumont International
Herečka je momentálně těhotná a čeká se svým novým partnerem Tanguyem Destablem třetího potomka, prvního společného..
Autor: Profimedia.cz
Izraelsko-americká herečka a francouzský choreograf se vzali v roce 2012 a rozvedli o 12 let později kvůli jeho nevěře.
Autor: Profimedia.cz
Natalie Portmanová si soukromí střeží. Děti se snaží herečka držet stranou médií a bude to tak zřejmě i s třetím těhotenstvím a porodem.
Autor: Reuters
V soukromí nejsem nijak zvlášť uzavřená, řeknu vám cokoliv. Ale na veřejnosti mi brzy došlo, že když lidem dáte najevo, jak moc si ceníte svého soukromí, budou ho mnohem víc respektovat. Vytvořila jsem si takovou bariéru a řekla si: ‚S dětmi se fotit nebudu‘,“ vysvětlila Portmanová.
Autor: AP
Natalie Portmanová oslaví 9. června 2026 své 45. narozeniny.
Autor: natalieportman.com
Oscara čas od času dostane někdo jen proto, že není horkým kandidátem. Ale kategorii Herečka roku držela favorizovaná Natalie Portmanová ve svých rukou.
Autor: AP