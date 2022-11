Usínáme spolu u filmů, říká tanečnice Otáhalová o životě s Onderem

Diváci vás mají v živé paměti hlavně díky pořadu StarDance. Jakou roli má ve vašem životě tanec?

Určitě obrovskou. Moji prarodiče byli také tanečníci, babička s dědou byli vlastně moji první učitelé tance. Odmalička nedělám nic jiného a teď mě to i živí.

Jdete životem ruku v ruce po boku dalšího známého tanečníka Jana Ondera. Jak jste se na sebe napojili?

Máme určitě společná témata, což se týká například i toho tance. Ale zkrátka jsme si hned rozuměli a toto z toho vyplynulo. Oba dva máme také smysl pro humor. Myslím, že to je do života důležité.

Přenáší se ta vášeň, kterou vidíme u vás dvou na parketu, i do osobního života?

Když jdeme spolu na trénink, tak jsme schopní se trošičku pohádat, asi jako každý jiný taneční pár. To není nic neobvyklého. Ale jak přijdeme domů, tak je to úplně v pohodě, jako kdyby se to vůbec nestalo. Co se stane na parketu, to zůstane na parketu.

K tanci patří nádherné róby, ale ty se musí také něčím hezkým doplnit. Jak si vy sama potrpíte na to, jak vypadáte a čím se zdobíte?

Když jdu někam do společnosti, tak trávím hodiny a hodiny tím, že nevím, co na sebe. Říkám, že věčně nic nemám na sebe, což je blbost, protože už to nemám kam dávat. A samozřejmě řeším i doplňky. Ale když jdu například do školy, tak jsem schopná jít třeba i v teplákách. Je to čistě na náladě.

Jste tanečnice a nyní i modelka, protože jste nově tváří šperků…

Ano, je to kolekce Kubistki od Jitky Kudláčkové. Když jsem byla oslovena, abych byla tváří té kolekce, tak jsem ani chvilku nepřemýšlela, protože se mi moc líbila. Je podle mě dost neobvyklá a jemná. Jsem moc ráda, že jsem díky tomu poznala i celý tým, který to všechno dělá. Myslím, že jsme si sedli, a bylo to moc fajn focení.

Jaká byla ta zkušenost v roli modelky? Chtěla byste třeba přesedlat na práci modelky?

Upřímně si myslím, že modelka úplně nejsem, ale bylo to úžasné. Zjistila jsem, jak to všechno funguje. Na nějakých foceních už jsem samozřejmě byla, ale toto bylo trošku specifické tím, že šlo o ty šperky. To znamená, že se fotilo například dost zblízka. Byl to velký zážitek.

Natálie se s Matoušem Rumlem protancovala až do finále StarDance X, kde prohráli s párem Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička.

Když se vrátíme ke StarDance – jak moc velký stres jsou pro vás živé televizní přenosy a přípravy na ně?

To je obrovský stres. Před účastí ve StarDance jsem neměla absolutně žádné zkušenosti s natáčením. Bylo mi osmnáct let a byl to pro mě velký stres. Ale snažila jsem se tolik si to nepřipouštět a snad jsem nakonec na obrazovce byla docela přirozená. Nebo jsem se aspoň snažila nedělat ze sebe něco, co nejsem, což se doufám povedlo.

Jakou generaci je podle vás tady u nás potřeba trochu víc roztančit, když o tom třeba s partnerem diskutujete?

Já si myslím, že tanec se už nyní dostal do povědomí napříč všemi generacemi. Tančit chodí děti, teenageři, dospěláci – ti chodí úplně nejvíc – a chodí i senioři.

Co vám kromě tance vyplňuje volný čas?

Rádi si s partnerem pokecáme třeba u vína nebo v kavárně. Moc ráda se dívám na filmy a taky ráda maluji. Mám doma plátno a vždycky, když mám čas, tak si zkusím něco namalovat. Není to nic nádherného, ale hrozně mě to baví. Takže tím se odreagovávám.

Musíte se hodně hlídat, když se třeba zaseknete se sledováním u nějaké streamovací platformy, abyste nekonzumovala příliš z toho pohoštění, co si k tomu většinou člověk dělá? Aby pak kila na parketu nepřekážela?

Ano, je to tak. To je pravda. Myslím, že to řeší každý. Ať je to tanečník nebo ne. Že si vždycky říká, že další oříšek už si nedá. Většinou se snažím udělat i nějaké zdravější pohoštění. A někdy u toho sledování filmů a seriálů ani nejíme. My se spíš najíme předtím a potom u toho usneme. (smích)