Na ostrově mi zmizelo akné i lupénka, říká modelka Natálie Kotková o Survivoru

Jak moc velkým měničem života je účast v reality show Survivor?

To je velice obsáhlá otázka. Máte tak tři hodiny na odpověď? Je to velký „life changer“, pro každého jiný. Člověk tam je několik týdnů, někdy měsíců. A i když třeba jen krátce, je to obohacující. Uvědomíte si tam spoustu věcí. O sobě, o lidech, o svém životě. Takže jednoduše řečeno: účast v Survivoru je velkým měničem života.

Modelka Natálie Kotková je krásná i bez make-upu. (Survivor Česko & Slovensko 2025)

Co jste po té zkušenosti začala dělat v civilním životě jinak a vědomě?

První dny po návratu jsem si řekla „let it flow“ – nech to plout. Pozorovala jsem, co bude chtít mé tělo, jak na tom budu fyzicky i psychicky. Bylo to v pohodě. Teď si chci vytvořit režim. Vstávat, jít se projít, být víc venku, na vzduchu.

Máte k přírodě blízko?

Ano, žiji na vesnici. Chtěla bych žít víc se sluncem, jak to dělá moje kamarádka v Austrálii. Vstávají s východem slunce, běhají, surfují, večer jdou spát. Ráda bych si také více selektovala lidi v životě a naučila se říkat ne. Čas je ta nejcennější komodita, co máme.

Jak ten čas odloučení s partnerem ovlivnil váš vztah? Bylo to náročné?

To určitě. A myslím, že ty „dojezdy“ ještě budou. Je to zkouška vztahu. My jsme tam žili úplně jiný život. Bez mobilu, bez kontaktu, realitou se stal ostrov. Pro partnery doma je to těžší, protože ten člověk prostě z jejich života zmizí. Nemůžeme se jim ozvat, nevíme ani, kolik je hodin. A pak si posíláte pusinky na hvězdu každý večer… Teď doháníme společný čas, jak to jen jde. Uvědomíte si, jak moc vám ten druhý chyběl.

Cítíte se po návratu jako princezna, jste opečovávaná?

Ano, ale říkám si, že když jsem princezna, tak můj přítel je princ. Musím stejně opečovávat i jeho. Nechala jsem ho tady samotného a on to musel celé zvládnout. Teď se snažíme pečovat jeden o druhého.

Denně jste byla na ostrém slunci. Co na to vaše dermatoložka?

Říkala, že bude první, komu se ozvu po návratu; a sledovala to v televizi. Léčím se s lupénkou, ekzémem, akné... A tam mi všechno zmizelo! Mému tělu to tam prostě velice vyhovovalo. Samozřejmě, pak přijedete domů, dáte si cukr a všechno, ale i tak se to zatím drží. Pleti tam bylo dobře.

Vyřadila jste po návratu něco definitivně z jídelníčku?

Ne, já mám jídlo ráda. Už roky zpátky jsem byla na testech mikrobiomu kvůli kožním problémům a zjistilo se, že bych měla jíst v podstatě jen kokos a rýži. Tehdy jsem si řekla, že bych mohla jet do Survivoru. A fakt jsem tam pak jedla jen kokos a rýži! Ale to byl extrém. Nemyslím si, že to je jen o jídle. Jde o kvalitu surovin, rovnováhu a hlavně o to, co máte v hlavě.