O své rodině už psát nebudu, působí to trápení a výčitky, říká Natálie Kocábová

Nyní však udělala velký krok směrem k širokému publiku, když pro TV Nova napsala komediální seriál o multigeneračním soužití Pád domu Kollerů. „Je to velké sebeodhalení, moje zatím největší,“ prozrazuje Kocábová. Ve scénáři hodně čerpala z událostí ve své slavné rodině.

Hvězdně obsazenou ságu uvidíme už letos. Režie se ujal Jan Hřebejk, hlavních rolí Božidara Turzonovová, David Matásek, Petra Hřebíčková, Tereza Volánková či Bolek Polívka.

Jaké pocity ve vás teď vyvolám, když vyslovím název vašeho seriálu?

Dominuje jim úžas, řekla bych. Doteď se upřímně divím, že to všechno prošlo a Pád domu Kollerů je skutečně natočený. Při psaní jsem měla dost volnou ruku, neomezovala jsem se žánrem, nekrotila se v humoru. Mám pocit, že jsem si to napsala, jak jsem chtěla, a Honza Hřebejk navíc seriál zrežíroval fakt skvěle, progresivně a nekompromisně. Dokonce si myslím, že jsou to v jistém smyslu Pelíšky 21. století. Nebo Homolkovi. A z toho jsem překvapená, protože u takhle velkých projektů bývá procento kompromisů poměrně vysoké, alespoň tak jsem to očekávala.