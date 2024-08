Natálie Kocábová zhubla bez cvičení dvacet kilo. Zapisuje si, co sní

„Měla jsem přesný plán, jak toho dosáhnout a použila jsem stejně jako v minulosti keto dietu. K tomu jsem si počítala kalorie. Doteď si zapisuji všechno, co sním,“ prozradila Kocábová. Aby dosáhla vytouženého cíle, přijímala denně kolem 1200 kalorií a vynechala pohyb. „Ověřila jsem si, že když chce člověk zhubnout, nesmí cvičit. Protože pak se vám chce o to víc jíst.“

Natálie má dva vlastní sourozence. Miki je zvukařem a Jessica dělá sociální pracovnici. Díky vztahu otce Michaela Kocába s Lejlou Abbasovou však do rodiny patří i nevlastní bratr David.

Natálie Kocábová a její bratr Miki Kocáb (7. srpna 2024)

Se svým starším bratrem Mikim, který je zvukařem, se navzájem podporují. „Není to přehnané, ale docela to s ním prožívám. On zase sleduje moji práci,“ říká Natálie, která napsala pro Novu scénář k televiznímu seriálu Pád domu Kollerů. Dokonce je už natočený. V hlavních rolích se objeví David Matásek, Božidara Turzonovová, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka…

Vzhledem k tomu, že inspirací jí bylo vlastní rodinné prostředí, bude si leckdo Matáska ztotožňovat s Natálčiným otcem a zároveň lídrem kapely Pražský výběr Michaelem Kocábem. „Ano, nápad vzešel z toho, co jsem zažila v naší rodině, ale osmihodinový komediální seriál pouze domácími historkami nenaplníte. Takže nakonec jsem použila všechno, co jsem viděla u kámošů i jinde,“ vypráví autorka.

Seriál, který natočil Jan Hřebejk, otevírá problematiku několikageneračního soužití. Hlavní postavou je mladá maminka Vendy Kollerová, kterou autorka charakterizuje jako životní smolařku. Ta je pod tlakem okolností nucena nastěhovat se do domu svého dominantního otce Roberta. A tamtéž najde útočiště po smrti manžela její autoritativní a problematická babička Marta.

Michael Kocáb a Natálie Kocábová

„Nedokážu odhadnout, jaké budou reakce diváků, mně to ale přijde jako ze života,“ říká Kocábová, která předtím napsala pro slovenské divadlo hru Sova, jejíž některé postavy si vypůjčila do seriálu. „Máma pár scénářů četla a táta, myslím, taky jeden viděl. Byli u toho, když jsem seriál vymýšlela, takže děj znají. Pomáhali mi s vtipy a humornými situacemi.“

Z prvního manželství s architektem Štěpánem Vránou má syna Vincenta, který studuje marketing a dvanáctiletou dceru Miu, která ráda kreslí. Se slovenským partnerem Milošem Hoffmanem, který působí v hudební dvojici DJ Wind & Hoffman a pracuje také jako manažer firmy vyrábějící potřeby pro horolezce, má ještě syna Elliota. Ten půjde po prázdninách do první třídy. „Je to normální státní škola se zaměřením na angličtinu,“ upřesňuje Kocábová.

Právě Elliot, zdá se, zdědil umělecké geny. Do dědovi, zakladateli legendárního Pražského výběru i po své mámě Natálii, která je původně zpěvačkou. Svoji hudební kariéru ještě na hřebík tak docela nepověsila. „Chybí mi koncertování, ráda bych to ještě jednou zažila,“ přiznává.