Zákroky v mladém věku neodsuzuji, ale občas je to nevkusné, říká Jirásková

Renato Salerno
Modelka Natálie Jirásková (21) je dcerou moderátorky Ivy Kubelkové (49) a v prostředí modelingu a showbyznysu vyrostla. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jaký to na ni mělo vliv i jak se staví k bulváru, který se o ni zajímal během rozchodu se zpěvákem Adamem Mišíkem (29).

Natálko, vám dala velkou průpravu do světa modelingu maminka. Sice už nejste žádný nováček, ale pomohlo to?
Pomohlo určitě. Je to skvělá zkušenost a je super, když vedle sebe máte někoho, kdo v tom má letité zkušenosti a může vám pomoct a posunout vás dopředu.

Jak funguje zákulisí české fashion scény?
Já mám většinou zkušenosti z přehlídek a zatím se mi nestalo, že by to bylo nějaké toxické nebo nepříjemné prostředí. Vždycky moc milí lidé, modelky taky moc fajn, povídáme si a všechno klape tak, jak má. Takže já jsem zatím spokojená.

Iva Kubelková a její dcera Natálie Jirásková na Plese v Intru v Brně (28. února 2026)
Modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (duben 2026)
Modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (duben 2026)
Vám půvab nechybí. Jsou tam zahraniční ambice?
Myslím si, že každý má trošku zahraniční ambice, ale pořád jsem ráda tam, kde jsem, a neženu se někam jinam jen za cenu nějaké ambice. Takže si to užívám.

Ptala jste se mamky, co ona neskromně považuje za svůj největší modelingový úspěch?
Upřímně, tohle vůbec netuším, asi jsme se o tom ani nikdy nebavily.

Jste skromné holky, samozřejmě. Natálko, když máte zkušenost se slavným vztahem v českých médiích, jak teď přistupujete k bulváru, který si vás bere na paškál?
Přistupuju k tomu asi tak, že jsem měla hodně veřejný vztah a momentálně bych si ráda svoje soukromí držela v soukromí, abych se o tom nikde nemusela bavit a aby se to tolik neřešilo. Pořád je to můj život.

Bála jste se, aby nálepka slavné přítelkyně nepřebila to, že jste modelka?
Myslím, že v životě se vám stanou určité věci, se kterými nic neuděláte. Třeba si najdete partnera a potom nějakou tu nálepku máte. Beru to jako součást a neporovnávám to s tím, že bych chtěla, aby mě někdo nazýval víc tak nebo tak.

Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková

Jdeme od toho soukromí radši pryč. Když se podíváme na svět módy, je tam hodně inkluze a body positivity. Jaký je váš pohled?
Můj pohled je, že je to samozřejmě správně, že jsme se posunuli správnou cestou, ale zároveň to má své určité hranice, jak na jedné, tak na druhé straně.

Spousta lidí si myslí, že když je někdo skutečně krásný, nemá o sobě pochyby. Jak je to u vás? Musela jste se třeba dlouho prohlížet v zrcadle a přijmout se taková, jaká jste?
Myslím si, že ano. Vždycky se vidíte jinak, než vás vidí ostatní. Takže tohle tam hraje velkou roli a musela jsem se dost smířit s určitými věcmi, které mi přišly jako nedostatky, a přestat je řešit. Myslím si, že je to vždycky těžké, ale nějak se to povedlo. (smích)

Funguje v tomhle fitko? Že se třeba zaměříte na jednu partii a nakonec ji začnete mít radši než ty, které jste předtím upřednostňovala?
(smích) Ty jo, asi určitě. Když budete makat ve fitku jen na břiše a uvidíte břišáky, tak myslím, že je budete mít nejradši úplně ze všeho. Já vždycky jedu takové full body, ale nijak extrémně do toho nešlapu.

Když k vám vzhlížejí na sociálních sítích mladinké dívky, co se jim snažíte předat?
Asi jsem takhle hluboce nad tím nepřemýšlela, ale myslím si, že můj profil je hodně přirozený, rodinný a není to žádné vyumělkované prostředí plné standardů, které by mohly někomu naznačovat: „Nejsi dost dobrý, protože nemáš tohle.“ Snažím se tomu vyhýbat, aby se nic takového nestalo, a ani to tak v mém případě vůbec není. Myslím si, že by ty holky mohl můj profil inspirovat v tom, že všichni jsme jen lidi a je to prostě tak.

Co říkáte na holky, které sotva překročí dvacítku a nechají se kompletně změnit zákroky, někdy až zdeformovat?
Myslím si, že každý si může dělat úplně, co chce. Pokud se cítí dobře a měl se sebou třeba opravdu nějaký problém a nechal si něco na základě toho změnit, tak jsem jedině pro. Ale pokud je to něco, co ten člověk vyloženě nepotřebuje a dělá to z něj spíš plast než člověka, tak mi to už přijde nevkusné.

Zákroky v mladém věku neodsuzuji, ale občas je to nevkusné, říká Jirásková

