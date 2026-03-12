Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková

Vaše maminka je výrazná osobnost. Vnímáte ji jako svůj vzor?
Jednoznačně. Myslím si, že větší inspiraci bych ani mít nemohla. Nejde jen o práci, ale hlavně o to, jakým je člověkem. Učí mě, jak být ambiciózní, pracovitá a nebát se zkoušet nové věci. Ukazuje mi, že když člověk něco chce, musí tomu jít naproti a něco pro to obětovat. Právě tohle je pro mě obrovská škola do života a vlastnost, které si na ní vážím asi nejvíce.
Momentálně studujete vysokou školu. Co konkrétně?
Ano, studuji a mám za sebou první úspěšné zkouškové, což mi dodalo velkou dávku sebevědomí. Věnuji se humanitním vědám – primárně historii, ale také sociologii, psychologii a filozofii. Je to poměrně široký a náročný obor, ale právě to mě na něm baví. Líbí se mi, že mě nutí přemýšlet v souvislostech a jít víc do hloubky. Nejde jen o biflování, ale o porozumění světu kolem nás.
Jak si při studiu odpočinete? Máte nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem je paradoxně klid. Jsem typ člověka, který si rád udělá heřmánkový čaj s medem a citronem, pustí si kriminálku a prostě jen je. Možná to zní obyčejně, ale pro mě je to ideální způsob, jak si vyčistit hlavu. V dnešní době je všude tolik hluku a podnětů, že si ticha vážím čím dál víc.
Móda vás evidentně baví. Jaký k ní máte vztah?
Módu miluji už od dětství. Sleduji přehlídky, trendy i experimenty návrhářů a fascinuje mě, jak skrze oblečení může každý vyjádřit kus sebe. Některé trendy mě nadchnou, jiné bych si na sebe nikdy nevzala, ale i to k módě patří. Beru ji jako hru a formu sebevyjádření, ne jako striktní pravidla.
Šaty na ples jste vybírala sama?
Vybíraly jsme je společně s mamkou. Doporučila mi model od Ponerových a měla pravdu – byla to skvělá volba. Je příjemné mít vedle sebe někoho se zkušenostmi a citem pro eleganci, kdo vám dokáže poradit, ale zároveň vás nenechá ztratit vlastní styl.
Jak zvládáte veřejnou pozornost?
Má to své plusy i minusy. Na jednu stranu je to příležitost, otevřené dveře, zkušenosti. Na druhou stranu máte pocit, že jste pod dohledem téměř pořád. Každý krok může vyvolat okamžitou reakci, a ne vždy pozitivní. Člověk se musí naučit být opatrný a zároveň si zachovat sám sebe. Nestěžuji si, ale je to něco, s čím se učím pracovat.
A co láska?
Nedávno jsem se dostala z velmi veřejného vztahu a uvědomila jsem si, jak moc si teď vážím soukromí. Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral. Dokud sama nikoho nikam nepřivedu a něco nepotvrdím, chci si své soukromí chránit. Je to pro mě teď důležité.
Jaký je váš styl mimo společenské akce?
Doma jednoznačně pyžamo. Jinak dávám přednost pohodlí – volnější džíny, mikina, tenisky. Možná bych se časem chtěla posunout k elegantnějšímu stylu, ale zatím mi vyhovuje ležérní pohoda.
Máte cestovatelské sny?
Cestuji moc ráda a mým velkým snem je Indie. Fascinuje mě její kultura, odlišný způsob života i duchovní rozměr. Nejde mi o luxus, ale o poznání a vystoupení z komfortní zóny. Něco mě tam přitahuje a věřím, že se tam jednou opravdu podívám.
