Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková

Modelka Natálie Jirásková (21) nedávno vyrazila na brněnský Ples v Intru, kde dělala společnost mamince Ivě Kubelkové (48). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že inspiraci pro svůj život nachází doma, ale směr si chce určovat sama. Našlápnuto má na víc než jen do světa módy.
Dcera Ivy Kubelkové, modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (květen, 2025)

Dcera Ivy Kubelkové, modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (květen, 2025) | foto: Astratex

Natálie Jirásková na Plese v Intru v Brně (28. února 2026)
Iva Kubelková a její dcera Natálie Jirásková na Plese v Intru v Brně (28. února...
Modelka Natálie Jirásková nafotila novou kolekci plavek. (květen, 2025)
Modelka Natálie Jirásková promluvila pro Showtime o rozchodu s Adamem Mišíkem....
42 fotografií

Vaše maminka je výrazná osobnost. Vnímáte ji jako svůj vzor?
Jednoznačně. Myslím si, že větší inspiraci bych ani mít nemohla. Nejde jen o práci, ale hlavně o to, jakým je člověkem. Učí mě, jak být ambiciózní, pracovitá a nebát se zkoušet nové věci. Ukazuje mi, že když člověk něco chce, musí tomu jít naproti a něco pro to obětovat. Právě tohle je pro mě obrovská škola do života a vlastnost, které si na ní vážím asi nejvíce.

Momentálně studujete vysokou školu. Co konkrétně?
Ano, studuji a mám za sebou první úspěšné zkouškové, což mi dodalo velkou dávku sebevědomí. Věnuji se humanitním vědám – primárně historii, ale také sociologii, psychologii a filozofii. Je to poměrně široký a náročný obor, ale právě to mě na něm baví. Líbí se mi, že mě nutí přemýšlet v souvislostech a jít víc do hloubky. Nejde jen o biflování, ale o porozumění světu kolem nás.

Iva Kubelková a její dcera Natálie Jirásková na Plese v Intru v Brně (28. února 2026)

Jak si při studiu odpočinete? Máte nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem je paradoxně klid. Jsem typ člověka, který si rád udělá heřmánkový čaj s medem a citronem, pustí si kriminálku a prostě jen je. Možná to zní obyčejně, ale pro mě je to ideální způsob, jak si vyčistit hlavu. V dnešní době je všude tolik hluku a podnětů, že si ticha vážím čím dál víc.

Móda vás evidentně baví. Jaký k ní máte vztah?
Módu miluji už od dětství. Sleduji přehlídky, trendy i experimenty návrhářů a fascinuje mě, jak skrze oblečení může každý vyjádřit kus sebe. Některé trendy mě nadchnou, jiné bych si na sebe nikdy nevzala, ale i to k módě patří. Beru ji jako hru a formu sebevyjádření, ne jako striktní pravidla.

Šaty na ples jste vybírala sama?
Vybíraly jsme je společně s mamkou. Doporučila mi model od Ponerových a měla pravdu – byla to skvělá volba. Je příjemné mít vedle sebe někoho se zkušenostmi a citem pro eleganci, kdo vám dokáže poradit, ale zároveň vás nenechá ztratit vlastní styl.

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Jak zvládáte veřejnou pozornost?
Má to své plusy i minusy. Na jednu stranu je to příležitost, otevřené dveře, zkušenosti. Na druhou stranu máte pocit, že jste pod dohledem téměř pořád. Každý krok může vyvolat okamžitou reakci, a ne vždy pozitivní. Člověk se musí naučit být opatrný a zároveň si zachovat sám sebe. Nestěžuji si, ale je to něco, s čím se učím pracovat.

A co láska?
Nedávno jsem se dostala z velmi veřejného vztahu a uvědomila jsem si, jak moc si teď vážím soukromí. Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral. Dokud sama nikoho nikam nepřivedu a něco nepotvrdím, chci si své soukromí chránit. Je to pro mě teď důležité.

Jaký je váš styl mimo společenské akce?
Doma jednoznačně pyžamo. Jinak dávám přednost pohodlí – volnější džíny, mikina, tenisky. Možná bych se časem chtěla posunout k elegantnějšímu stylu, ale zatím mi vyhovuje ležérní pohoda.

Máte cestovatelské sny?
Cestuji moc ráda a mým velkým snem je Indie. Fascinuje mě její kultura, odlišný způsob života i duchovní rozměr. Nejde mi o luxus, ale o poznání a vystoupení z komfortní zóny. Něco mě tam přitahuje a věřím, že se tam jednou opravdu podívám.

4. září 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...

Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

Andrea a Vašek v Naked Attraction

V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení,...

Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Ella Gottová na to má

Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)

Na Instagramu už má skoro 150 tisíc sledujících. Přitom tam sdílela jen pět příspěvků s několika fotkami. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella, která na konci dubna oslaví dvacáté narozeniny, má...

Ve Smrtonosné zbrani skončila v posteli s Gibsonem, jak vypadá po třiceti letech?

Patsy Kensitová ve filmu Smrtonosná zbraň 2 (1989)

Britská herečka a zpěvačka Patsy Kensitová (58) patří k výrazným tvářím britské popkultury 80. a 90. let. Diváci si ji dodnes pamatují především díky roli diplomatky Riky van den Haasové ve filmu...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Nepotřebuješ to, ale děsně to chceš, říká Jitka Kocurová o narozeninovém daru

Jitka Kocurová na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Nikdo nemládne, ale Pamela z Účastníků zájezdů jako by zastavila čas. Nicméně k posledním narozeninám dostala od manžela chytrý prsten, který kontroluje její životní funkce. Hlídá si ji i Tomáš...

12. března 2026

Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková

Dcera Ivy Kubelkové, modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (květen, 2025)

Modelka Natálie Jirásková (21) nedávno vyrazila na brněnský Ples v Intru, kde dělala společnost mamince Ivě Kubelkové (48). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že inspiraci pro svůj život nachází...

12. března 2026

Ellie Gouldingová má rok po rozvodu druhé dítě. Narodila se jí holčička

Těhotná Ellie Gouldingová (únor 2026)

Zpěvačka Ellie Gouldingová (39) je dvojnásobnou matkou. Minulý týden porodila holčičku. Její narození oznámili oficiálně s přítelem Beauem Minniearem (28) v britském deníku The Times v sekci...

11. března 2026

Ivana Korolová je dvojnásobnou maminkou. Miminko má neobvyklé jméno

Ivana Korolová (Praha, 6. srpna 2019)

Herečka a dabérka Ivana Korolová se na sociálních sítích pochlubila novinkou. V poslední únorový den se stala dvojnásobnou maminkou. S manželem, bubeníkem Jiřím Veselým, se po holčičce dočkali syna.

11. března 2026  15:56

Václav Klaus má doma přezdívku Prezi. Vymyslela ji vnoučata, říká Livia Klausová

Livia Klausová v Show Jana Krause v březnu 2026

Bývalá první dáma Livia Klausová (82) popsala v Show Jana Krause soužití s bývalým prezidentem Václavem Klausem. Prozradila, jak se poznali, jak mu říkají vnoučata a promluvila i o knize, kterou s ní...

11. března 2026

Nejkrásnější holčička světa se zasnoubila. Pochlubila se prstenem i DJem

Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023)

Francouzská modelka Thylane Blondeau (24), kterou časopis Vogue Enfants v minulosti proslavil coby nejkrásnější holčičku světa, se bude vdávat. Se zásnubami se pochlubila na sociální sítí, kde...

11. března 2026  13:44

Občas poflirtuji, ale nepotřebuji mít nikoho při sobě, říká Pamela Andersonová

Pamela Andersonová v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela (22. července...

Americká modelka a herečka Pamela Andersonová má za sebou už pět manželství, přičemž její soukromý život už mnohokrát tvořil nadpisy bulvárních článků. V posledních letech však mluví o vztazích...

11. března 2026  11:09

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

11. března 2026  10:30

Nečekaný zvrat po Naked Attraction. Z charismatického Petra je Nikola

Z charismatického Petra je Nikola.

Dvakrát rozvedený pansexuál Petr (43), který se po zklamání mužem orientuje především na ženy, se měsíce po natáčení pochlubil nečekanou novinkou. Prochází tranzicí z muže na ženu. Dnes je z něj...

11. března 2026  9:23

Madonnina dcera Lourdes zaujala v Paříži v průhledných šatech bez podprsenky

Lourdes Maria Ciccone Leon (Paříž, 8. března 2026)

Modelka a zpěvačka Lourdes Leonová (29), dcera popové ikony Madonny (67), na sebe strhla pozornost odvážným modelem, který okamžitě zaplnil titulky módních i bulvárních médií. Na přehlídku značky...

11. března 2026  8:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dcery se vzepřely. Jordan Haj a Emma Smetana museli změnit plány

Jordan Haj, Emma Smetana a jejich dcery Lennon a Ariel (25. února 2026)

Jan Hřebejk mu prorokoval, že se svojí „exotickou“ vizáží si v českém filmu nezahraje. A pak to byl on, kdo mu nabídl první velkou roli. Po herectví toužil Jordan Haj odmala, ale osud v podobě...

11. března 2026

Jak dnes vypadá Miss Československo 1993? Silvia Lakatošová v bikinách boduje

Silvia Lakatošová v bikinách na dovolené u moře (2026)

Silvia Lakatošová (52) patří k nejvýraznějším vítězkám soutěží krásy v historii Česka a Slovenska. Titul poslední československé miss získala v roce 1993 ve svých dvaceti letech. Krátce poté zazářila...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.