Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

„První selfie... Skoro. Láska naše vyšla do světa. Buď nejšťastnější! Mamka s taťkou,“ napsala Natálie Holíková k fotografii miminka, na které je z blízka vyfocený jeho obličej. Pár zatím neprozradil pohlaví ani jméno dítěte.
S o dva roky starším hercem Petrem Urbanem, který se proslavil svou rolí v pohádce Zakleté pírko, žije Holíková třetím rokem.
Fanoušci gratulují novopečené mamince v komentářích. „Moc gratuluji k malému zázraku,“ napsal jeden ze sledujících. „S narozením děťátka začíná se pohádka,“ dodal jiný. „Natálko, největší gratulace! Už se těším, až nás seznámíš,“ blahopřála k narození dítěte také herečka Sandra Nováková.
Herečka oznámila těhotenství 1. června, na den dětí. „Cítím se krásně, cítím se být obdarována. Zjišťuju, že tyhle věci jsou nějakým způsobem zázračné,“ řekla tehdy pro televizi Nova.
Když se dozvěděla, že je těhotná, bylo to pro ni velké překvapení. „Byl to šok. Myslím, že mi v tu chvíli uteklo i nějaké sprosté slovo,“ dodala Holíková s tím, že partnera novina velmi dojala.
Před časem oznámila novinku o těhotenství také seriálová kolegyně Holíkové, Šárka Krausová, která opustila nekonečný seriál TV Nova, aby se mohla věnoval rodině. Seriálovou Martinu budou moci diváci v Ulici vídat až do listopadu, v roli Adriany nahradila Šárku Krausovou už před letními prázdninami herečka Sandra Nováková.