Svět showbyznysu umí být i hodně falešný, říká Natalie Halouzková

Představení začíná zhruba za dvě hodiny. Jak čas do třetího zvonění prožíváte? Je to pro vás pořád nový pocit?

Ještě stále ano a zatím jsem se nedokázala úplně zbavit nervozity. Ale zároveň se na každé představení moc těším, chodím sem s velkou láskou, už jen kvůli všem těm bezvadným lidem, od kterých vnímám ohromnou podporu a důvěru. Je radost pracovat právě na tomhle místě a s takovými kolegy. Cítím vůči tomu všemu obrovskou zodpovědnost, takže se snažím přijít vždycky co nejlépe připravená.

Přišly depky, že už nikdo nikdy s žádnou nabídkou nezavolá a brzy po mně neštěkne ani pes, zároveň výčitky, že jen ztrácím čas.