Nevěřili, že to zvládne. Grossová stála ve Vídni před těžkou zkouškou

V Goja Music Hall zpívala stejnou roli v češtině, tady ji předvedla v angličtině. „Tohle byla trošku rockovější verze od kapely Nightwish,“ vysvětlovala bezprostředně poté.

Hudebního vzdělání se jí dostalo nejen na konzervatoři ale i v Londýně, kam jezdívala každou neděli celých dvanáct měsíců do školy. A protože vedení bylo nadšeno z nahrávky, kterou jim předtím zaslala, získala stipendium. „Dalo mi to hodně,“ vzpomíná. „Pak přišel covid, takže jsem tam nemohla ve studiu pokračovat, ale jsem ráda aspoň za ten rok.“

„Spolužáci“, se kterými se na hodinách potkávala, ji uchvátili svým přístupem k životu. „Všichni tam byli pozitivně naladěni, tím pádem vám předali úplně jinou energii. A věřili si,“ vidí hlavní rozdíly mezi kolegy tam a tady. „A jsou normální. Nepotkala jsem tam nikoho, kdo by byl třeba nafrněný, to nemám ráda. Není to dobrá cesta.“

Svého pobytu v Londýně využila maximálně, zhlédla i řadu muzikálů jako Dreamgirls, Čarodějku, Lvího krále, Fantoma opery, Bídníky… Ale sama staví nade vše Ples upírů, ve kterém v Praze hrála ještě jako mladinká. Tenkrát se majitelé licence obávali, jestli čtrnáctiletá dívka bude schopná utáhnout celý muzikál a musela jet do Vídně na přezkoušení.

„Setkala jsem se přímo s dirigentem z vídeňské inscenace Plesu upírů a musela mu přezpívat celý muzikál,“ vzpomíná. Trému přitom vůbec necítila. „Ta přišla až s věkem. Čím jsem starší, tím jsem nervóznější. Bojím se, abych něco nezkazila. Pan dirigent mě pochválil. Říkal, že na to, jak jsem mladá, to zpívám hezky a pak mě provedl divadlem,“ leze pomalu z Natálie. Kdykoliv má veřejně mluvit o svých úspěších, přijde jí to trapné.

Ples upírů se bude do GoJa Music Hall v září vracet, a tak je Natálie štěstím bez sebe. „Je to moje srdcovka. Asi je to tím, že obecně miluji upíří téma. Twilight ságu, Upíří deníky… všechny tyhle seriály mám nakoukané. Takže, když František Janeček přišel před sedmi lety s tímhle muzikálem, hned jsem věděla, že v něm chci hrát,“ přiznává Grossová. „Asi jsem divná, ale odmalička miluji komedie a horory. Akorát na horory se musím dívat s někým, abych se nebála.“

Momentálně má i s kým. Skoro dva roky chodí s přítelem, který sice žije v Praze, ale původem je Holanďan. Věnuje se hudební produkci. „Potkali jsme se ve studiu, kam jsem šla nahrávat svoji hudbu. Dali jsme se do řeči a já mu pustila jednu písničku s tím, že bych něco takového chtěla zpívat. A on že je to styl, který dělá, a že na tom můžeme pracovat společně. Několikrát jsme pak spolu měli studiovou session a dělali písničky. No a potom to vykvetlo v něco víc,“ usmívá se.

Natálie a Denisa Grossovy

Přítel, který si říká Hit My Dm, jí do života vstoupil v pravý čas. Ve chvíli, kdy byla rozhodnutá, že začne budovat sólovou kariéru. „Dodal mi odvahu, pomohl a ukázal správný směr,“ říká Natálie, která se v současné době snaží ob měsíc vypustit do světa prostřednictvím Spotify a YouTube novou písničku. Jsou jak v angličtině tak v češtině. „Zatím zkouším různé styly a v čem se budu cítit nejlíp, u toho zůstanu,“ říká. S přítelem komunikuje anglicky, do holandštiny se zatím pouštět nehodlá, ale jeho rodnou zemi už navštívila.

Do budoucna by se nebránila ani vystupování v zahraniční muzikálové produkci. „Líbilo by se mi zahrát si někde venku Glindu v muzikálu Čaroděka. Byla by to krásná výzva,“ říká. Zatím jí v tom brání práce v divadle, které má u nás pořád dost a nerada by ji opouštěla. Nadabovala ale Glindu ve filmové verzi Čarodějky.

Nedávno Natálie odpremiérovala muzikál Děti ráje 2 a k vidění je i v plzeňském muzikálu Six. „Ten mě baví moc. Je to obrovská show nabitá od začátku do konce. Všem ho doporučuji, opravdu nádherný muzikál o šesti manželkách Jindřicha VIII., v němž každá vypráví svůj příběh. Já hraji Kateřinu Howardovou, která zpívá o tom, že ji muži vždycky jen sexuálně využívali a že ani ten její vztah s Jindřichem nebyl o lásce. Nakonec jí usekl hlavu, protože se zakoukala do jiného,“ odhaluje děj.

Donedávna Natálie i závodně stepovala, ale právě kvůli vytížení v divadle si dala přestávku. „Soutěžit už asi nebudu, ale chtěla bych si vzít nějaké hodiny a ke stepu se vrátit,“ plánuje. I na tomto poli má za sebou řadu úspěchů. Stepuje i její sestra Denisa, s níž se potkává v muzikálech. Na rozdíl od Natálie nezpívá, ale pouze tancuje. Nicméně věnuje se navíc fotografování.

Když má Natálie volno, cestuje. „Nebo se s přítelem vykydneme na gauč a vymýšlíme písničky, to mě moc baví. Ale miluji taky dát si vanu a k tomu dobrý seriál a jídlo,“ usmívá se.