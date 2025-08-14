Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti. Nyní se zpěvačka rozhodla využít hejty „pozitivně“, vznikl díky nim její nový ironický song s názvem Bohatá.

„A je to venku! Běž si poslechnout nový song BOHATÁ (pod jménem Natally) – na Spotify, YouTube, Apple Music a všech dalších platformách,“ napsala Natálie Grossová na Instagram.

Natálie Grossová vystupuje jako zpěvačka pod uměleckým jménem NATALLY. (2025)

V jednom z videí pak zveřejnila některé komentáře, které jí lidé napsali na sociálních sítích. „Šlapka,“ zní jeden z nich.“ „Ty tři chlupy na hlavě. Ta holka není ani hezká, ani talentovaná,“ okomentovala Gabriela Pilařová Přibylová. „No ty seš namyšlená krá*a, akorát nos nahoře“. „Špína Grossová, jak její fotr,“ píše Patrik Krebbs. „Užívá si křišťálově čistých peněz po tatínkovi“. „Seš protekční“. „Jelito bez mozku. Leda tak do bordelu, tam by se hodila.“ „Kozy nechala doma...“

DOVOLENÁ. Se sestrou Denisou a maminkou Šárkou si vyrazí aspoň jednou za rok.
To je jen krátký výčet několika nenávistných vzkazů, podobné nachází zpěvačka téměř denně opakovaně ať už v soukromých zprávách, nebo u svých zveřejněných fotek a videí.

Grossová se rozhodla kritiku využít pozitivně a odpovídá hejtrům svou novou písničkou, ironickým songem s názvem Bohatá. „Jasně, říká se: nečti ty komentáře. Já se snažím, ale prostě mi to chodí tak nějak celý život, a tak jsem si je jednou tak malinko pročetla a řekla jsem si, že se z toho budu buď hroutit, nebo z toho udělám song,“ uvedla.

Blbé komentáře a narážky se snažím nevnímat, říká Natálie Grossová

„Tak tady máte song od té protekční, nemilé, zkažené, nechutné,“ vzkázala zpěvačka a herečka.

Natálie Grossová je známá z mnoha muzikálů, jako osmiletá uspěla v konkurzu na první muzikálovou roli a to v Bídnících. Objevila se také například ve filmu Pepa nebo v seriálu Přístav. V roce 2017 byla nominována na Cenu Thálie za roli Sáry v muzikálu Ples upírů.

Od roku 2023 funguje jako zpěvačka pod uměleckým jménem Natally. Je dcerou bývalého premiéra Stanislava Grosse. Její o pět let starší sestra Denisa je fotografka a tanečnice.

