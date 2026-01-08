Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

„Jeden den se nám stala opravdu nemilá věc, chci vás všechny varovat. Nechoďte na Tenerife do Las Verónicas, protože nám tam hodili do pití očividně nějakou strašnou sra*ku,“ svěřila se na Instagramu Natálie Grossová.
Po návštěvě místního baru ji i její doprovod čekala šílená noc. „Dali jsme si dva drinky a druhý den jsme museli jet do nemocnice na kapačky, protože nám bylo strašně zle,“ popsala.
„Okno máme až od té doby, co jsme nastoupili do taxíku. Druhý den nás odvezla rychlá. Opravdu to nebylo nic příjemného,“ dodala zpěvačka.
Grossová během večera pila alkohol, ale její zdravotní stav se prý zhoršil natolik rychle a výrazně, že má podezření, že jí někdo mohl do nápoje přidat neznámou látku. Následovaly silné nevolnosti, dezorientace a celková slabost.
Herečka na svých instagramových stories popsala, že šlo o velmi nepříjemnou a děsivou zkušenost. Zároveň upozornila na rizika, která mohou být spojena s nočním životem v turistických letoviscích, a apelovala na ostatní, aby byli velmi opatrní a hlídali si své nápoje.
„Vždycky si dáváme pozor na pití a tady to muselo přijít nejspíš od barmana. Dávejte na sebe pozor,“ vyzvala Grossová.
Celý incident znovu otevřel téma takzvaného „drink spikingu“, tedy přidávání omamných látek do nápojů, často s cílem omámit, ovládnout nebo poškodit daného člověka. To je dlouhodobě problémem v některých turistických destinacích a nočních barech a klubech.
Las Verónicas je známá zábavní oblast v Playa de las Américas na jihu Tenerife oblíbená u turistů pro noční život, bary a kluby a hojně navštěvovaná mladými lidmi hledajícími večerní zábavu. Pravidelně se tam dle médií objevují případy rizikového chování, včetně právě podávání drog do nápojů.
Natálie Grossová je známá z mnoha muzikálů, jako osmiletá uspěla v konkurzu na první muzikálovou roli v Bídnících. Objevila se například také ve filmu Pepa nebo v seriálu Přístav. V roce 2017 byla nominována na Cenu Thálie za roli Sáry v muzikálu Ples upírů.
Od roku 2023 zpívá pod uměleckým jménem Natally. Je dcerou bývalého premiéra Stanislava Grosse. Její o pět let starší sestra Denisa je fotografka a tanečnice.