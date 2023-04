Tmavá Malá mořská víla zazpívá hlasem Natálie Grossové

Natálie Grossová začínala jako malá holčička v muzikálu Bídníci v roli Cosette. Od té doby se objevila v mnoha muzikálech. Hraje a zpívá ve Fantomovi opery v Goja Music Hall, v Doktoru Faustovi, který se hraje v Divadle Na Maninách, nebo v muzikálu Okno mé lásky v Divadle Broadway. Její zatím největší rolí je Sarah v Plesu upírů, který se bude opět uvádět od podzimu tohoto roku v Goja Music Hall.

Zpěvačka u toho studuje Mezinárodní hudební konzervatoř a v nahrávacích studiích vznikají nové písničky, které by chtěla zpívat i na veřejných vystoupeních a koncertech. Prozradila, že se ve své hudební i herecké kariéře chce posunout dál. Nedávno si zkusila něco nového, a to dabing v nové disneyovce.

„Namluvila jsem a nazpívala do češtiny novou Malou mořskou vílu, kterou natočilo studio Walt Disney. Premiéru bude mít koncem května v kinech. Dabing mě bavil hodně a ráda bych se tomu věnovala i dál,“ řekla Natálie Grossová. „Bavilo mě i televizní a filmové natáčení. Zahrála jsem si nedávno malou roli ve filmu Tomáše Magnuska Bastardi 4. Je to role mrchy, a ta se mi hrála skvěle.“

Před pár měsíci také nahrála novou píseň Born Perfect. Za hudbou stojí Tapelab a Patricie Fuxová, která napsala i text. Klip se točil pod taktovkou Patrika Daltona.

„Videoklip vznikl ke konci minulého roku a je složený ze dvou částí – tu první natočil videomaker František Menšík a druhou část klipu jsem měl na starost já. Obě části klipu vznikaly separátně. Byla to výzva obě části na sebe správně napojit. Nakonec se to skvěle povedlo a dopadlo vše podle představ! S Naty se spolupracuje skvěle. Vždy má vizi a ví, co chce klipem říci. Navíc na place umí pořádně máknout a nekončí, dokud není výsledek perfektní,“ prozradil Patrik Dalton.

„S Naty máme určitě spoustu plánů, jedním z nich je mezinárodní popový track, na kterém momentálně spolupracujeme s česko-rusko-holandským producentem Vladislavem Michajlovem, známým též jako Prodhitmydm. Věříme, že společně s naším teamem dokážeme Natálii dostat zase o kousek dál v její kariéře,“ dodal.