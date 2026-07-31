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Přiotrávená Natálie Grossová se spravedlnosti nedočká. Policie mlčí

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Natálie Grossová (25. června 2026)

Natálie Grossová (25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Natálie Grossová a Petr Cemper
Natálie Grossová
Natálie Grossová s přítelem
Natálie Grossová (2026)
39 fotografií
Shodila pár kilo a působí ještě mladší, než ve skutečnosti je. „Strašně dlouho jsem se nevážila, tak ani nevím, kolik jsem zhubla,“ říká třiadvacetiletá Natálie Grossová. „Ale je pravda, že se snažím nějakým způsobem svoji stravu korigovat,“ potvrzuje, že za úbytkem váhy byl promyšlený záměr.

„Dříve jsme si domů pořád objednávali nějaké jídlo z restaurací, tak teď jsem se tomu snažila vyhnout,“ vypráví. Přešla na domácí stravování, ale u plotny nestojí ona, nýbrž její přítel, hudebník a producent Petr Cemper. „Nejvíc si pochutnáme na italské kuchyni, což nejsou jenom těstoviny, ale i ryby a zelenina,“ prozrazuje, co doma připravuje nejčastěji.

Mladý pár už má za sebou letní dovolenou. „Byli jsme čtyři dny s naší partou kamarádů v Lago di Garda,“ prozradila Natálie. „Teď se snažíme hodně pracovat, takže jsme ve studiu. Nedávno jsem vypustila do světa písničku Jenom tvá a teď připravujeme další. A když vyjde čas, ještě si někam vyrazíme.“

Natálie Grossová a Petr Cemper

Petr se podílí na její tvorbě jako výkonný producent, tím pádem se jim práce se soukromím nebezpečně prolínají. „Zrovna nedávno jsme spolu vedli konverzaci, že ten náš vztah přece nemůže být založený jenom na práci. Ale umíme i někam vypadnout. Včera jsme byli na večeři v krásné restauraci u Vltavy,“ říká Natálie, která den poté s partnerem přišla na slavnostní premiéru filmu Spider-Man: Zbrusu nový den do obchodního centra Černý Most.

Dovolenou tráví rádi aktivně. „Když jsme byli v Itálii, udělali jsme si výlet do Benátek, Verony a zábavního parku Gardalend. A protože Péťa může řídit plavidlo, půjčili jsme si loď. Projeli si na ní celé pobřeží jezera a stavěli v různých městečkách na oběd nebo večeři,“ vypráví zpěvačka.

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

„Pro mě to byl vždycky dětský sen plavit se na lodi. Hrozně se mi to líbilo. A pak jsem zjistil, že jediné, co mě od toho snu dělí, je ‚řidičák‘. Takže jsem si dva roky zpátky řekl, že si ho udělám. Loď si zatím pronajímáme, ale kdo ví, třeba budeme mít jednou vlastní. Většinou se plavíme v zahraničí, ale třeba by stálo za to projet si i Slapy,“ říká Petr, který vlastní oprávnění řídit loď v délce až do padesáti dvou stop.

V souvislosti s romantickými Benátkami se nabízí otázka, jestli se tam Natálie s Petrem nezasnoubili. „Na zásnuby je to určitě skvělé místo, ale myslím, že ještě máme čas. Jsme spolu teprve tři čtvrtě roku,“ vysvětluje Natálie. „Ale je to dobrý nápad, tak pokud se Benátky nepotopí, jak pořád odborníci vyhrožují, mohli bychom o tom uvažovat,“ dodává Petr.

Natálie Grossová vystupuje jako zpěvačka pod uměleckým jménem NATALLY. (2025)

Natálie s Petrem se znají léta. Nejprve byli kamarády, dlouhé čtyři roky. „Pak přišlo zkoušení Plesu upírů v Divadle GoJa Music Hall. Tam jsme se dali dohromady,“ informuje zpěvačka.

V muzikálu hráli ústřední dvojici Sarah a Alfréda, která se do sebe zamiluje a ve svých „rolích“ pak zůstali i mimo jeviště. Muzikál vznikl v produkci Františka Janečka, který se ale nedávno s producentskou činností nadobro rozloučil. Právě on dal Natálii v době jejich začátků mimořádné profesní příležitosti předvést se na jevišti.

„Taky mu za to budu navždycky vděčná. A chápu, proč s producentstvím skončil. Má svůj věk a podle mě chce už mít trošku klid. Každopádně přinesl do Čech nádherné muzikálové tituly, ve kterých jsem měla možnost hrát, takže na to období budu vždycky s láskou vzpomínat,“ vyznala se zpěvačka.

V muzikálech hraje dál, nově ji čeká role v Monte Cristovi, který bude uveden v Kongresovém centru. Hlavně se chce ale věnovat sólové kariéře.

„U mě je velký otazník, jestli se ještě v nějakém muzikálovém projektu objevím. Teď se chci soustředit hlavně na hudbu, která mě naplňuje,“ říká Petr.

Marián Vojtko a Natálie Grossová v muzikálu Ples upírů

Mladý pár má za sebou ale i složitější období. Nový rok vítali v baru na Tenerife, kde byli přiotráveni, načež museli vyhledat lékařskou pomoc. „Prošli jsme si tím spolu,“ říká Petr, jehož drink byl rovněž „kontaminován“. „Potřebovali nás ‚odrovnat‘ oba, protože měli nějaký záměr,“ dodává.

Navzdory závažnosti problému, žádné vyšetřování v místě neprobíhalo. „Jde o velký řetězec klubů vedle sebe, nikdo do toho pořádně nevidí, nebo vidět nechce. Místní policie nám řekla, že s žalobou nepochodíme, že to beztak vyšumí do ztracena,“ překvapuje Petr.

Jejich chování v barech to ale nepoznamenalo. „My jsme si i na Tenerife dávali na pití pozor. Neodcházeli jsme od drinků, vypili jsme necelé dva a pořád jsme je měli na očích. Musely k nám přijít i s tou látkou, kterou nám do nich přimíchali, už od barmana. O to je to děsivější,“ šokuje Petr. „Nejspíš nás chtěli omámit a pak okrást,“ uzavírá vyprávění Natálie, která musela vyhledat lékařskou pomoc v tamní nemocnici.

8. ledna 2026
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