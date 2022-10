Hojí se mi srdce, chci teď prostor sama pro sebe, říká Natálie Grossová

Potkali jsme se na akci věnované kosmetice. Kdo vás naučil dělat si tak precizní oční linky?

Já sama v divadle, protože tam se samozřejmě líčíme hodně, na jeviště to je důležité, světla všechno „sežerou“. Naučila jsem se proto sama líčit, moc mě to baví už odmalička.

Dbáte na to, abyste měla kvalitní pleť? Jak se o ni staráte?

Měla jsem v pubertě problémy s pletí, takže se snažím o ni pečovat, jak nejvíce můžu. Ráno mám už takovou svoji rutinu a večer taky. Snažím se čistit si obličej, používám samozřejmě různé krémy a všechno možné. Hlavně proto, že kvůli práci používám hodně make-upu. Takže se snažím pak o pleť správně pečovat.

Jste ochotná investovat právě do tohoto pomyslně „neviditelného“, jako je péče o pleť, nebo spíše do módy?

To je těžká otázka. Teď převažuje asi ta pleť, jelikož jsem s ní měla problémy.

Sestry Natálie a Denisa Grossovy

Na Instagramu vás můžeme vidět hlavně ve společnosti influencera Adama Kajumiho. Jeho Instagram je vás plný. Jak jste se seznámili?

Došlo k tomu tak, že jsme jeli do Dubaje, ale ne společně. Já jsem jela s maminkou a se ségrou a až tam jsme se potkali, protože on tam byl shodou okolností ve stejné době taky. Strávili jsme spolu jeden den a hrozně jsme si sedli jako kamarádi, takže teď spolu trávíme… tedy teď přes léto jsme trávili spolu strašně moc času. Je to fakt můj hodně dobrý kamarád a uvidíme, kam to půjde dál. (smích)

Všichni tvrdí, že jste pár. Takže třeba jste, ale oficiálně se to zatím neříká?

Ne, zatím jsme opravdu dobří kamarádi, co spolu tráví hodně času. (smích)

Ale ty cesty jsou otevřené...

Jsou otevřené. Ale nedávno jsem se rozešla s přítelem, takže se nechci hrnout do něčeho úplně vážného zatím.

Byl to dlouhodobější vztah? Pořád se cítíte nevybouřená?

Nevím, jestli nevybouřená, spíš se mi asi prostě ještě hojí nějakým způsobem srdíčko. Není to tak, že teď bych chtěla strašně moc chlapů najednou, to ne. Právě naopak. Chci teď mít prostor sama pro sebe a věnovat se nejvíc sama sobě.

Rozumím, aby to zase nevypadalo hloupě, že by byl Adam v médiích za toho s označením „záplaty“ na vaše srdce.

To ne, to určitě ne.

Natálie Grossová na svatbě Karlose Vémoly a Lely Ceterové (Praha, 28. července 2022)

Co naplňuje váš letošní podzim?

Tvořím vlastní hudbu. Nedávno jsem vydala písničku „Pouč se, Honey“, která je už i na YouTube. V klipu hraje právě i Adam Kajumi. Jinak momentálně hlavně skládám své vlastní písničky, tak doufám, že co nejdříve vyjdou. A samozřejmě zkoušíme taky v divadle Okno mé lásky a Dr. Fausta.

Když jde o točení videoklipů, máte snahu si to sama i režírovat a zasahovat do scénáře?

Ano, klip jsme dělali s Patrikem, co si říká „Pjay“. Když mi popsal scénář, tak jsem si říkala „Ježíš, to je moc dobrý. Ještě bych tam ale udělala tamto, tamto a tamto...“ Napadly mě různé věci. Ale dělat přímo režiséra? To si asi ještě úplně netroufnu.

Ve kterých momentech býváte trémistkou?

Před vystoupením. Než vstoupím na jeviště, tak si musím udělat takovou svoji rutinu. Pořádně se rozezpívat, připravit a uklidnit se. Jinak jsem fakt nervózní. Takže vlastně před každým představením, koncertem a natáčením.

Je na vás maminka Šárka Grossová pyšná?

Jo, určitě jo. Maminka mě podporuje úplně ve všem a vždycky. Je mi oporou.

VIDEO: NATÁLIE – Pouč se, Honey: