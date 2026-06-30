Natália Mykytenko se do povědomí televizních diváků zapsala díky první řadě reality show Svatba na první pohled. Sociální experiment spojoval dvojice, které se před svatbou nikdy neviděly. Odborníci je na základě psychologických testů a dalších kritérií vybrali jako potenciálně kompatibilní partnery a jejich první setkání proběhlo až u oltáře.
Natália byla spárována s Františkem Gebrem. Už během líbánek na Zanzibaru ale bylo patrné, že mezi novomanželi přílišná chemie nefunguje. Diváci blondýnce vyčítali odměřený přístup a vysloužila si přezdívku „ledová královna“. Vztah nakonec nevydržel ani po skončení natáčení a dvojice se rozešla.
Po odchodu z pořadu se začala věnovat především sama sobě. Otevřeně mluvila o tom, že bojovala s depresemi, úzkostmi i panickými atakami. Vedle práce na psychickém zdraví se rozhodla změnit také svůj vzhled.
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Prvním výraznějším krokem byla plastická operace prsou, o které veřejně hovořila už v roce 2021. Přiznala, že po ní toužila řadu let a že si přála přirozeně vypadající, ale výraznější poprsí. Zákrok podstoupila kvůli vlastnímu pocitu i proto, že se začala více věnovat focení a modelingu na sociálních sítích.
Jenže u jediné úpravy nezůstalo. Fanoušci si postupně začali všímat také výraznějších rtů a dalších estetických změn v obličeji. Na svém instagramovém profilu dnes pravidelně sdílí fotografie a videa, na nichž působí úplně jinak než v době televizního experimentu. Mnozí fanoušci proto tvrdí, že by ji dnes na první pohled vůbec nepoznali.
Po skončení Svatby na první pohled se změnil i její soukromý život. Po rozchodu s Františkem našla nového partnera a v minulosti se netajila tím, že je ve vztahu spokojená. Otevřeně hovořila také o své bisexualitě a přiznala, že měla zkušenosti se vztahy se ženami.
Kromě sociálních sítí se věnuje modelingu, spolupracuje s různými značkami a své fanoušky pravidelně informuje o cestování i dalších proměnách svého vzhledu.