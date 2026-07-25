Zpěvačka Natalie Imbruglia až po padesátce zjistila, že má ADHD a OCD

V září vydá Natalie Imbruglia své šesté studiové album Algorithm a během léta ji čeká ještě několik festivalových vystoupení. Přestože má za sebou desítky let na hudební scéně, před každým koncertem stále bojuje se silnou nervozitou.
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Brutální a traumatický zážitek, popsala umělé oplodnění Natalie Imbruglia
„Asi mám tak nějak od všeho něco. Jsou to jen pojmy – není v tom nic negativního, spíš taková superschopnost,“ říká jednapadesátiletá zpěvačka, která se diagnózy ADHD a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) dočkala až ve středním věku.
„Jestli je ale na mé neurodivergenci něco, s čím mám problém se sžít, tak je to vždycky ta nervozita před koncertem. A perimenopauza tohle ještě zhoršila,“ přiznala.
O náročném období svého života promluvila v rozhovoru pro The Sunday Times. „Řekněme, že to bylo opravdu truchlivé. Cítila jsem vztek, ztrácela jsem půdu pod nohama. Jako by mi někdo ukradl kus osobnosti,“ svěřila se.
Perimenopauza, tedy období před menopauzou, je spojena s kolísáním hladin hormonů a může se projevovat nejen nepravidelnou menstruací nebo návaly horka, ale také změnami nálad, úzkostmi či poruchami spánku. Natalie je ráda, že se o tomto tématu začíná mluvit otevřeněji. Právě možnost sdílet vlastní zkušenosti jí podle jejích slov pomohla lépe zvládnout rozrušení i úzkosti.
Na psychické pohodě jí přitom nepřidaly ani reakce veřejnosti na rozhodnutí stát se matkou prostřednictvím umělého oplodnění. Díky této metodě dnes sama vychovává syna Maxe. Kritiku, že si dítě pořídila jen proto, že se jí údajně nepodařilo najít partnera, považuje za zcela nepatřičnou. Rozhodla se prý podle svých biologických hodin.
Umělé oplodnění označuje za další téma, o kterém by se mělo mluvit bez předsudků. Celý proces podle ní představoval velkou psychickou zátěž a obrovský význam pro ni měla podpora rodiny i přátel.
„Je toho hodně, co se od doktorů nedozvíte. Je proto důležité mluvit se ženami, které si prošly něčím podobným, a mít přátele, kterým lze kdykoliv zavolat. Na takové věci je důležité nebýt sama,“ uzavřela.
Natalie Imbruglia se celosvětově proslavila v roce 1997 písní Torn, která se stala jedním z největších hitů 90. let. Vedle hudby se věnovala také herectví a objevila se například ve filmu Johnny English. V roce 2019 se jí po již zmiňovaném umělém oplodnění narodil syn Max, kterého vychovává jako svobodná matka. O svém soukromí mluví jen výjimečně a v posledních letech se soustředí především na hudební kariéru a mateřství.