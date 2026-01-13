Hrát intimní scény s manželem? Ne úplně jednoduché, vzpomíná Natália Germáni

Natália Germáni na premiéře filmu Neporazitelní, ve kterém ztvárňuje postavu Kláry. (11. 11. 2025) | foto: Gwuzd Pavel / Česká editoriální fotografieProfimedia.cz

Marina Pilařová
  20:00
Slovenská herečka Natália Germáni se nebojí přijímat výzvy. Nemá strach ze stěhování do Ameriky, přitom o sobě říká, že ani neví, zda je odvážná. „Neřeším se,“ zní její odpověď na otázku, jaká je. Za mě? Upřímná, pohotová a dost rychlá.

Náš rozhovor vznikal jen pár hodin po jejím příletu do Prahy, přesto na ní nebyla znát sebemenší únava. Naopak odpovědi z ní sršely rychlostí blesku, myšlenky měla srovnané a před sebou nabitý program spojený s řadou pracovních povinností. Bylo zřejmé, že v jejím denním rozvrhu není sebemenší chvíle na prostoj. Ovšem i tak našemu povídání věnovala svůj čas naplno.

Vaším posledním filmovým projektem jsou Neporazitelní. Můžete přiblížit svou roli v příběhu pojednávajícím o vnitřních vítězstvích spojených (nejen) s para hokejem?
Ztvárnila jsem fyzioterapeutku para hokejového týmu, která na scénu vstupuje po ukončení nešťastného vztahu. Navíc i po odchodu z práce. Moji hrdinku tedy čeká něco nového v prostředí, které je jí cizí. Ale přeskočí jistá jiskra a život se jí nastartuje jiným směrem.

Dcery se v Americe narodily a u starší už vnímám benefity našeho rozhodnutí.

