Nikdy nebudu jako ona, věří dcera narkomanky Katky z dokumentu Třeštíkové

„To, jakou mám biologickou maminku, mě velmi mrzí. Já ale nejsem ona a ani nikdy nebudu,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Expres.cz Tereza.

Dnes patnáctiletá studentka, o kterou se narkomanka Katka nezvládla postarat, protože byla závislá na heroinu, skončila hned po narození v kojeneckém ústavu. Následně se jí ujala babička. Katka sice ještě přibližně před pěti lety prohlašovala, že se pokusí získat svou dceru zpět do péče, ale opět zůstalo jen u slov, jako už v minulosti mnohokrát.

„Katka je pro mě blízký člověk, co mě porodil. Mojí mámou je ale má babička, protože se o mě stará a vychovává mě už od chvíle, kdy mi byl rok a půl. Matka je přece ten člověk, který vychovává, a ne ten, co jen porodí a nechá děcko v kojeňáku,“ vysvětluje studentka a říká, že až jí bude osmnáct, změní si příjmení.

„Letos půjdu na střední školu. Mám svoje koníčky a starám se o babičku, zvířata a blízké,“ popisuje mladá dívka, která jako by z oka vypadla své biologické matce Kateřině Bradáčové.

Ani se svým biologickým otcem Romanem nemá dobrý vztah. „Za mě je to ubožák, protože mlátil ženy. Chlap, co nemá úctu k ženám, není nic víc než troska. Roman je tyran a bylo to vidět už v dokumentu. Katku několikrát uhodil, a ne zrovna malou silou. Kačena chodila domů celá zmlácená. Roman navíc oficiálně není můj táta, nezapsal se do rodného listu a ani ho tak neberu. Je to zrůda,“ myslí si dívka.

Tereza nahrává jako mnoho teenagerů v dnešní době pravidelně krátká videa v aplikaci TikTok. Ve starších nahrávkách dívka, kterou lze na platformě najít pod jménem Tereza Boxerová, odhaluje soukromý život a své pocity. Mnoho sledujících jí denně píše, zda je opravdu dcerou slavné narkomanky.

„Ano, bohužel je to má matka. Měla jsem dětství? Byla jsem opravdu šťastná? Proč musím myslet napřed, a ne na svůj věk? Brzy přišli kluci. Brzy zlomené srdce. Všechno je uspěchané,“ píše dívka, jejíž profil sleduje téměř osm tisíc lidí.

„Co se týče TikToku, točím videa, protože mě to baví. Chci do světa posílat lásku a sílu těm, kteří to mají podobné jako já. Nebo těm, co to potřebují,“ svěřila se Tereza pro Expres.cz. Za to, jak skončila její biologická matka, se podle mnoha reakcí ve videích stydí. Ze všeho nejvíce prý touží po tom, aby mohla žít klidným životem.

Příběh Katky, devatenáctileté neznámé dívky, která propadla drogám, začala dokumentaristka Helena Třeštíková mapovat v roce 1996. Problematické dětství, násilný otčím i partneři, krádeže, prostituce, nechtěné těhotenství i neustálé pokusy o abstinenci. Čtrnáct let silné závislosti a naprostého propadu do drogového pekla a marného boje se závislostí. To všechno v člověku rezonuje ještě dlouhé hodiny a dny po zhlédnutí silného dokumentu.

Katka se drog nikdy nevzdala a to ani v těhotenství. Jen den před porodem brala pervitin a další návykové látky. V minulosti nesčetněkrát slibovala, že se drog vzdá a bude zase „čistá“. Pokaždé však znovu sklouzla k toxické závislosti. Jehle nedokázala nikdy říct ne.

„To, že je Katka těhotná, nám řekla při prvním natáčecím dni našeho filmového pokračování,“ svěřila se v roce 2010 v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz Helena Třeštíková.

„Já jsem si uvědomila, že to téma je najednou daleko dál a daleko vážnější právě tím, že nejde už jen o osud Katky, ale i o nový život. Myslím, že Katka to cítila taky tak. Vedly jsme v době jejího těhotenství o tom mnohokrát rozhovor. Zdálo se mi, že Katka je stoprocentně připravená s drogami po narození dítěte skončit. Jenže nakonec nikdy nepřestala,“ dodala dokumentaristka.

