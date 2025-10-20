Otce jsem svým dětem nikdy nehledala, říká topmodelka Naomi Campbellová

Pětapadesátiletá britská topmodelka Naomi Cambellová se stala tváří kolekce návrhářky Tolu Coker. Svou účast konceptuálně pojala jako osobní zpověď ženy, která si dnes ze všeho nejvíce cení svého mateřství. Dceru a syna jí přitom odnosila náhradní matka.

Namísto obvyklého procházení se po přehlídkových molech se tentokrát stala ústřední postavou krátkého artového videa, které oslavuje mateřství a černošskou ženskost ve světě módy. „Teď už jsem jen máma, tak o sobě dnes smýšlím,“ říká v něm Naomi Campbellová.

Rodičovství je tedy hlavním tématem celého klipu. „S dětmi jsem zábavná, ale ve smyslu disciplíny odměřená – stejná morálka, v jaké jsem byla vychovávána já, když jsem vyrůstala v jamajské domácnosti,“ zamýšlí se modelka. „Prolíná se mi do toho rodinný odkaz, vzpomínky, nostalgie… tradice,“ zmíní pak během pózování pro fotografa. Ve videu rovněž přiznává, že dnes často používá slova, která kdysi slýchala od své babičky.

Své děti – dceru a syna – přivítala na svět skrze náhradní matku v letech 2021 a 2023. „Ti, kdo mě znají, v prvé řadě vědí, že jsem ze všeho nejvíc toužila po mateřství,“ říká. Její zralejší, klidnější tvář se tak stává výrazným kontrastem k její poměrně divoké image z 90. let.

V rozhovoru pro The Times už dříve uvedla, že si rodinu vždy přála. „Moje děťátka jsou pro mě vším. To kvůli nim mívám obavy o budoucnost,“ svěřila se. Potřebu otcovské přítomnosti však neřeší. „Otce jsem jim nikdy ani nehledala… Sama jsem dcerou nezadané matky,“ prohlásila.

Přestože veřejnosti neodhalila jména svých dětí, při každé příležitosti o nich mluví s naprostou oddaností. „Jsou mojí 110procentní prioritou. Až půjdou do školy, musím u toho být s nimi. To pro ně doufám v lepší svět,“ dodala.

