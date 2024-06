Naomi Campbellová potvrdila, že její dvě děti odnosila náhradní matka

„Moje děti jsou pro mě vším. Mám kvůli nim strach z budoucnosti,“ prozradila Naomi Campbellová pro The Times a dodala, že nikdy nehledala otce pro své děti. Je šťastná i jako samoživitelka a svobodná matka.

Jelikož narození potomků oznámila ve vysokém věku, spekulovalo se, jestli je adoptovala, nebo využila náhradní matku, což je oblíbené mezi staršími celebritami. „Využila jsem to,“ potvrdila modelka. „Doufám v lepší svět pro moje děti. Jsou mojí prioritou. Musím tu pro ně být, když půjdou poprvé do školy.“

Campbellová je prý znepokojená tím, že mladá generace nemá zájem mít děti. Ona je přesvědčená, že rodičovství vždy stojí za to, i bez ohledu na to, jak obtížné má člověk okolnosti.

„Slyšela jsem mnoho mladých dívek říkat, že mít dítě je příliš drahé a že je vůbec nechtějí. Říkala jsem: Změníte názor. Budete chtít stát se matkou. Chápu, že je to ekonomicky náročné. Ale moje máma nic neměla a zvládla to. Stojí to za to. Je to úžasné. Musíme se spolehnout na mladší generaci, aby změnila tento svět. Věřím svým dětem víc než nám, že udělají správnou věc,“ prohlásila.

Modelka nepředpokládá, že by její dcera začala pracovat v mladém věku jako ona, když začala kariéru v modelingu v patnácti letech. „Nejsem si jistá, jestli bych ji nechala pracovat v patnácti. Je to krutý svět,“ dodala.