Moderátorka Naomi Adachi a skateboardista Maxim Habanec mají dceru

Dcera Maxima Habance a Naomi Adachi dostala jméno Emiko. Pár se pochlubil na Instagramu fotkou z porodnice.

Naomi Adachi je moderátorkou televize Déčko a objevila se i v reality show Love Island. Se skateboardistou a úspěšným youtuberem se dala dohromady v roce 2023. Těhotenství přišlo dřív, než čekali. „Bylo to plánované, jen jsme nenaplánovali, že to bude takhle brzo, ale máme velkou radost,“ řekla Adachi na začátku těhotenství pro Super.cz.

Naomi Adachi má českou matku a japonského otce. Její rodiče se poznali při natáčení dokumentu o libereckém Naivním divadle, kde její matka pracovala za barem. Naomi studovala herectví na konzervatoři a má za sebou i několik filmových rolí. Během letní olympiády v Tokiu pod hlavičkou Českého olympijského výboru natáčela reportáže Naomi na olympiádě.

Japonsko považuje za svůj druhý domov. „Je to můj druhý domov. Ne, počkejte, prostě můj domov. Vlastně nemůžu říct, jestli první, nebo druhý. Když jsem tam, přinese mi to vždycky takový zvláštní klid díky tomu, jak všechno funguje a jak se můžete na všechno spolehnout. Někomu to přijde až moc robotické, nelidské, ale mně tohle u nás chybí. A pak zase musím zpátky, protože mi chybí Česko. Zdejší kluci a chleba s máslem. Potřebuju zkrátka obě země,“ řekla Adachi v rozhovoru pro Magazín DNES.