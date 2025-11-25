Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Autor:
V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Valerie už v Naked Attraction jednou byla. Probojovala se až do finále, ale Matěj si nakonec místo ní vybral trans gender Enn. Valerie nyní dostala druhou šanci a to v pozici tzv. pickerky, tedy té, co si vybírá.

Valerie je ženou mnoha nečekaných kontrastů. „Jsem máma na plný úvazek. Dřív jsem bývala satanistka, ale dneska už věřím v Boha. Je to lepší,“ říká.

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.
Valerie v Naked Attraction předvedla pozadí s tetováním.
Valerie si vybírala z pěti nahých mužů.
Nápadník v červeném boxu zaujal Valerii svým pozadím.
9 fotografií

Při výběru bude sázet na intuici a na to jakou ucítí energii. „Na chlapy jsem měla spíš smůlu, právě proto jsem se přihlásila sem,“ říká.

Nápadníci ve studiu se jí líbili. Má ráda na mužích vystouplé žíly, které ocenila jak na rukou tak i na jednom z penisů. Jednomu z adeptů pochválila vyholení, druhému opálení, jinému sadu tetování. Velikost penisu nehraje pro Valerii roli a ke známému rčení o malém kašpárkovi dodala: „A když ne velké divadlo, tak to může vynahradit něčím jiným.“ Přiznala, že v sexu je hodně submisivní.

Na výběr měla Valerie mezi muži ve věkovém rozpětí mezi 21 do 41 let. První vyřazený sice trochu litoval, protože se mu Valerie líbila, ale bral to s nadhledem a dle svých slov si to i tak velice užil. Nad vyloučením druhého nápadníka Val dlouho váhala a když se jí ukázal celý, hodně litovala.

Naši epizodu jsme sledovali spolu, říká nejstarší pár Naked Attraction

Poslední tři kluci dostali příležitost se projevit skrze pocity. Na její pokyny střídali emoční projevy od údivu, přes smutek až po radost.

Nakonec zbyli dva finalisté, kteří si s gustem prohlédli i nahou Valerii, když se v závěru pořadu před nimi svlékla. A jako správní „dolňáci“ patřičně ocenili pozadí s tetováním, které jim Valerie předvedla.

Po závěrečném verdiktu došlo na velké pocity radosti, tentokrát už nehrané. Zamilované pohledy nově vzniklého páru nešlo přehlédnout a vzájemnou přitažlivost si potvrdili i během rande, kde to mezi nimi celou dobu jiskřilo. Kromě fyzické atraktivity si rozuměli i v zájmech.

Vydrželo jim to ale delší dobu než jen pár dní po natáčení, anebo snad Val na sebe prozradila ještě něco, co by mohlo jejich rodící lásku zmařit? Uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: seznamka, Enna, Óčko

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcera supermodelky Claudie Schifferové, Clementine Vaughnová, oslavila 21....

Slavná německá supermodelka Claudia Schifferová se po hvězdné dráze v 90. letech stáhla po sňatku s Matthewem Vaughnem v roce 2002 do soukromí. S o rok mladším manželem, filmovým producentem, mají...

Desetkrát jsem to zkoušela, než se to povedlo, říká Pavla Vojáčková-Rychlá o dabingu

Pavla Vojáčková-Rychlá (10. listopadu 2025)

Zatímco Petr Rychlý ovládl televizní obrazovky, kde byl především v minulém století hvězdou zábavných show, jeho exmanželka Pavla Vojáčková-Rychlá si vydobyla stálé místo v dabingových studiích....

25. listopadu 2025

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

25. listopadu 2025

Starší nemůžou pochopit náš zrychlený svět, nemáme to lehké, říká Anna Dvořáková

Premium
Anna Dvořáková je výraznou herečkou, však má také herectví v genech. Úspěchy...

Na TikToku sleduje její videa 1 300 000 zájemců. Co by za tolik diváků dal leckterý seriál! Herečka Anna Dvořáková se pohybuje právě mezi kamerami televizními a těmi digitálními. Výrazná tvář...

24. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: Kdo to celé vyhraje a kdo může zamíchat kartami?

Hudebník Marcell drží před finále show Zrádci 2 v ruce trumf.

V napjatě očekávaném finále druhé řady detektivní reality show Zrádci budou hrát o milion korun čtyři věrní a jeden utajený zrádce. Kdo si odnese výhru? Může přijít nečekaný zvrat?

24. listopadu 2025  14:38

Kdybych věděl, co z toho bude, tak to nedělám, říká Suchánek k písni pro Hřiba

Michal Suchánek v Show Jana Krause (premiéra 26. listopadu 2025)

Herec Michal Suchánek (60) na začátku listopadu vypustil do světa video, v němž zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňkovi Hřibovi. Stal se z toho virál...

24. listopadu 2025

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

24. listopadu 2025  12:10

Manželství s Angelinou? Nejlepší období mého života, vzpomíná Billy Bob Thornton

Angelina Jolie a Billy Bob Thornton (Los Angeles, 20. ledna 2002)

Billy Bob Thornton se po letech rozpovídal o vztahu s Angelinou Jolie. Sedmdesátiletý herec, který se s Angelinou seznámil při natáčení filmu Překročená rychlost v roce 1999 a o rok později se vzali,...

24. listopadu 2025  11:30

Často už mě nepoznává, za každé objetí jsem ale vděčná, říká dcera Bruce Willise

Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Nejstarší dcera Bruce Willise a Demi Moore Rumer (37) se svěřila fanouškům na sociálních sítích a promluvila o zdravotním stavu svého otce. Americký herec od roku 2023 bojuje s frontotemporální...

24. listopadu 2025  10:30

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

24. listopadu 2025  9:37

Fakt nemám ráda cvičení, ale vím, že trochu musím, přiznává Jitka Smutná

Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (73) je známá z televizní obrazovky a filmového plátna. Je ale i úspěšnou písničkářkou, což potvrzuje fakt, že právě vydává své první hudební album s názvem V proudu budem stát....

24. listopadu 2025

Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady
Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady

Táboritská, Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
7 300 000 Kč

Více z nabídky 108 358 nemovitostí

Když jsem chtěl zlobit, odjel jsem do zahraničí, říká syn Lucie Bílé

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

„Mě to to taky dojalo,“ říká Filip Kratochvíl po poslechu nového alba Lucie Bílé. Je jedním z prvních, kterým zpěvačka pouští svoje písničky. Vyjadřuje se k nim minimálně, ale umí ho zasáhnout.

24. listopadu 2025

Nebyla to nejlepší chvilka, komentuje Janis Sidovský Hámův vtip ze Slavíků

Český slavík 2025: Pavel Vítek a Janis Sidovský

Slavný pár Janis Sidovský (57) a Pavel Vítek (63) se stal během pátečního večera terčem jednoho z mnoha nekorektních vtipů moderátorů Aleše Hámy (52) a Ondřeje Sokola (54). Během přímého přenosu se...

23. listopadu 2025  21:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.