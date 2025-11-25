Valerie už v Naked Attraction jednou byla. Probojovala se až do finále, ale Matěj si nakonec místo ní vybral trans gender Enn. Valerie nyní dostala druhou šanci a to v pozici tzv. pickerky, tedy té, co si vybírá.
Valerie je ženou mnoha nečekaných kontrastů. „Jsem máma na plný úvazek. Dřív jsem bývala satanistka, ale dneska už věřím v Boha. Je to lepší,“ říká.
Při výběru bude sázet na intuici a na to jakou ucítí energii. „Na chlapy jsem měla spíš smůlu, právě proto jsem se přihlásila sem,“ říká.
Nápadníci ve studiu se jí líbili. Má ráda na mužích vystouplé žíly, které ocenila jak na rukou tak i na jednom z penisů. Jednomu z adeptů pochválila vyholení, druhému opálení, jinému sadu tetování. Velikost penisu nehraje pro Valerii roli a ke známému rčení o malém kašpárkovi dodala: „A když ne velké divadlo, tak to může vynahradit něčím jiným.“ Přiznala, že v sexu je hodně submisivní.
Na výběr měla Valerie mezi muži ve věkovém rozpětí mezi 21 do 41 let. První vyřazený sice trochu litoval, protože se mu Valerie líbila, ale bral to s nadhledem a dle svých slov si to i tak velice užil. Nad vyloučením druhého nápadníka Val dlouho váhala a když se jí ukázal celý, hodně litovala.
Poslední tři kluci dostali příležitost se projevit skrze pocity. Na její pokyny střídali emoční projevy od údivu, přes smutek až po radost.
Nakonec zbyli dva finalisté, kteří si s gustem prohlédli i nahou Valerii, když se v závěru pořadu před nimi svlékla. A jako správní „dolňáci“ patřičně ocenili pozadí s tetováním, které jim Valerie předvedla.
Po závěrečném verdiktu došlo na velké pocity radosti, tentokrát už nehrané. Zamilované pohledy nově vzniklého páru nešlo přehlédnout a vzájemnou přitažlivost si potvrdili i během rande, kde to mezi nimi celou dobu jiskřilo. Kromě fyzické atraktivity si rozuměli i v zájmech.
Vydrželo jim to ale delší dobu než jen pár dní po natáčení, anebo snad Val na sebe prozradila ještě něco, co by mohlo jejich rodící lásku zmařit? Uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.