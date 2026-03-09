„Dokážu spát holkama i s klukama. Je to zajímavé, můžeš to prohazovat podle nálady. Ale mám za sebou zklamání s mužem, takže v současné době se orientuji víc na ženy,“ prozradil Petr.
Casting na Naked Attraction
Máte zájem se přihlásit do druhé sezóny Naked Attraction? Stačí vyplnit registraci na www.nakedattraction.cz a castingový team se ozve s pozvánkou na osobní setkání.
„Už mám plné zuby seznamovacích aplikací a hodně dám na první dojem a v Naked Attraction jde o ten první dojem,“ vysvětlil, proč se přihlásil do seznamky, která začíná odhalením těl. V pořadu dostal možnost si vybrat mezi pěti nahými těly, z nichž jedno je mužské.
Už od prvních minut je jasné, že Petr má velmi konkrétní představy. Ocení barevně lakované nehty i dlouhé zrzavé vlasy, protože se zrzkou ještě nikdy nebyl. Petr si zakládá především na hladké, dokonale oholené pokožce a v precizní péči jde sám příkladem, včetně brazilské depilace. Dokonce přihodí i pár praktických tipů pro moderátorku Moniku Timkovou.
|
Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje
Ani plnější tvary pro něj nejsou překážkou: „Dokážu být s jakýmkoliv typem postavy,“ říká s klidem a hned přihodil pár rad na vhodně vybrané oblečení. Jediný z mužů nejprve zaujal Petra jak zepředu, tak především zezadu. „Nejhezčí zadek,“ ocenil Petr. Neseděl mu ale penis bez obřízky, kterou on sám má, takže muž byl první, s kým se Petr v pořadu rozloučil.
U žen kromě postavy oceňuje i tetování a piercingy, protože sám takové šperky hrdě nosí, a to i na velmi intimních místech. Předvedl piercing v bradavkách i v žaludu a také tetování ve tvaru stromu přímo na penisu.
Petrovy nápadnice dostaly za úkol předvést svou smyslnost s pomocí zákusků v tematicky falickém tvaru. Imitaci orálního sexu s koňakovou špičkou Petra navnadila, až ho musela moderátorka Monika Timková krotit. „Pojď, prosím tě, ty už začínáš slintat na ty naše boxíky,“ řekla mu.
Koho si Petr nakonec vybral a jak dopadlo jejich rande, uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 23:20 a neděli od 23:00.