„Za svou tranzici se nestydím. Když se mě kdokoliv zeptá na věci ohledně toho, nemám problém odpovědět. V současné době se jmenuju neutrálně Nikola a žiji v Egyptě,“ popsala Nikola, která se v nahé seznamce objevila ještě jako Petr.
„V době natáčení už jsem o své pravé identitě věděla, ale doklady jsem měla ještě jako Petr. Tak jsem absolvovala i natáčení Naked. Tranzice je cesta k tomu, aby člověk byl tím čím (nebo jak) se cítí,“ popsala Nikola.
Pořad Naked Attraction neměl na rozhodnutí o změně pohlaví žádný vliv. „Naked mi v tranzici nepomohlo. Měla jsem už ty doktory vyřízené, objednané, řešila jsem to už v létě,“ vysvětlila.
„To Nakedko byla jenom šance se seznámit. Když nefungují konvenční způsoby, když jdeš třeba do společnosti se pobavit a ani tam se neseznámíš, tak mě napadlo, že Naked by mohla být zajímavá možnost na seznámení,“ vysvětlila.
|
Po zklamání mužem chce Petr spíš ženy. Naked Attraction mu nabídne hned čtyři
„Ale co se týče mojí cesty Petr versus Nikola mě to nikam neposunulo. To natáčení byl fantastický zážitek. Doporučím to každému, kdo chce nějaký nekonvenční způsob seznámení,“ říká Nikola, jejíž cestu za láskou v pořadu ještě coby Petra můžete sledovat na Óčku v premiéře ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:20 a v neděli od 23:00.