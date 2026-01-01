náhledy
Úkoly pro nápadníky v nahé seznamce nejsou jen zábavný moment pro uvolnění atmosféry. Pomáhají i při výběru správného partnera a mnohokrát se díky nim dostal některý z adeptů až do finále. „Snažili jsme se, aby každá výzva tematicky odpovídala tomu, kdo si vybírá. Párkrát jsme se inspirovali v originální britské verzi, většina ale byla nová,“ sdělil Alexandr Guha, programový ředitel Óčka. Na celé epizody Naked Attraction se můžete znovu podívat každou neděli od 22:00 na Óčku.
Autor: Óčko TV
Mirka v první epizodě zadala kvíz. Natočeny byly tři otázky, do finálního střihu se vešla jedna. Ta se týkala erotické fantazie, za koho by se měl její vyvolený převléknout při milostných hrátkách. Kromě policisty a námořníka byl v možnostech i Karel Gott. Správnou odpověď odhalilo finální video, ve kterém už byla Mirka v objetí svého námořníka. A jejich vztah trvá dodnes.
Autor: Óčko TV
Druhá epizoda s playboyem z Moravy Honzou otevřela v úkolu téma intimní komunikace. Slečny se bez váhání pustily do ukázek, a tak dostal Honza možnost si poslechnout, jak by vyjadřovaly vzrušení. Musel uznat, že ženské projevy jsou při milostných hrátkách opravdu velice pestré. Nejvíc Honza pobavil hodnocením hned při prvním zavzdycháním, že určitě nešlo o hraný orgasmus.
Autor: Naked Attraction
Za taneční výzvou ve třetí epizodě stál silný příběh. Vybírající Jakub totiž prožíval těžké životní období a od sebevražedných tendencí ho zachránil poslech Kylie Minogue, konkrétně píseň All the Lovers, ve které – stejně jako v pořadu – hraje nahota důležitou roli. Kylie v póze z tohoto videoklipu má Jakub od té doby vytetovanou na svém boku a právě díky této pro Jakuba zásadní písni došlo na dojemné okamžiky ve studiu.
Autor: Naked Attraction
Kamila hledala partnera, který by ji občas vzal i za kulturou nebo na pěknou večeři a uměl se u toho slušně oháknout. Jak sama řekla: „Nějakého kravaťáka“. Nápadníci proto prošli testem vázání kravaty a jeden z nich to pojal opravdu kreativně. Pánové navíc výběrem vzoru své kravaty prozradili, co mají rádi - od piva až po míčové sporty, což jinak nerozhodné Kamile, kromě posouzení vázacího umu, napovědělo, jak dále vybírat.
Autor: Óčko TV
Matěj se netajil tím, že by rád prozkoumal svět BDSM praktik a osahal si dominantní vs. submisivní hry. Zároveň jako milovník skautingu měl blízko k uzlování jako takovému. Oba tyto sklony se propojily v úkolu, kdy se měly slečny, ze kterých si vybíral, svázat provazem, jako by to bylo bondage. Znalost této techniky v jednom z boxů, kde Matěj detekoval pokus o hrudníkový harness úvaz, měla velký vliv na finální výběr.
Autor: Óčko TV
V šestém díle nebyly potřeba žádné rekvizity. Protože Tereza miluje fitko a všem dávala rady ohledně správné výživy při cvičení. Pak vyzvala své nápadníky na tzv. pózing neboli ukázku zaťatých svalů, a to buď „bicáků“ anebo „křídel“ na zádech. A protože Tereza je v erotice jako doma a protože i při sexu se spalují kalorie, dostali pánové za úkol přejít do ukázky své oblíbené sexuální pozice.
Autor: Óčko TV
Mezi aktivními seniory, kteří se dokázali odvázat víc než někteří mladí účastnici, si vybírala sympatická uklízečka Jana. A protože by si nerada brala práci domů, předvedli jí pánové, jak by jim šla práce s mopem - dostali za úkol vytřít svůj barevný box. Jeden z adeptů podle Jany ukázal svými pohyby nadání na víc než jen domácí práce. A ukázali také to, že je ani v pokročilejším věku neopouští sexappeal. Dostali díky násadám příležitost předvést i speciální pole dance na známý taneční hit ze sedmdesátek „Dancing Queen“ od skupiny ABBA.
Autor: Óčko
Na poslední trojici mladých kluků čekal herecký casting a hodnotit je mohla Valerie, která prozradila, že by sama ráda zkusila hrát divadlo. Mladí adepti se tak mohli předvést, jak umí pantomimicky vyjádřit své pocity. A to skrze své tělo, tedy za pomoci postoje, gest a výrazu obličeje. Na její pokyny střídali emoční projevy od údivu, přes smutek až po radost. Na všechny tyto emoce pak došlo i doopravdy během finálového rozhodnutí.
Autor: Óčko TV
Podmínkou při výběru v deváté epizodě bylo, aby si nový partner i ve zralejším věku zachoval klukovskou hravost, aby mu to v hlavě pořád pálilo a měl i kladný vztah k dětem. To vše se podařilo ověřit díky rychlému testu — pánové museli v barevných boxech složit správné barvy na Rubikově kostce. Jeden ze tří se sice při skládání moc nevyznamenal, ale dohnal to veselou povahou, na rozdíl od konkurenta, který byl sice ve skládání nejrychlejší, ale bez úsměvu. A finále mu uteklo.
Autor: Óčko
Pozornost na sociálních sítích a v médiích si velice užíval Braňo, pizzař z Bratislavy. A tak pro něj čekal speciální úkol - focení si selfíček s nahými těly. Braňo vytáhl mobil a jednotliví nápadníci a nápadnice začali pózovat v této originální modelingové přehlídce bez oblečení.
Autor: Óčko TV
Po dvou best of epizodách se nahá seznamka vrátila s epizodou plnou extrémních tělesných modifikací a vybírající dominou Terezou. Na vyvážení byl ale připravený velmi romantický úkol, protože pod tvrdou schránkou potetované dominantní ženy se skrývá jemná duše toužící ve vztahu i po něžnostech. Každý z nápadníků tak mohl vybrat květinu a tu Tereze předat. Z květomluvy pak usuzovala, co jí chce který z pánů naznačit. Během rande se pak svěřila, že jí její vyvolený svou květinou skutečně okouzlil.
Autor: Óčko TV
Andrea se živí jako fotomodelka. Poslední tři nápadníci tak dostali za úkol vytvořit návrh na tetování na svou vlastní kůži - a to siluetu Andrei. Ta se jim ve studiu zkušeně postavila do velice svůdné pozice. Výsledná díla pak Andrea mohla posoudit, přičemž jedno z nich přirovnala ke kresbě své dcery. Tím před pány mimoděk odhalila, že si hledá partnera jako svobodná maminka.
Autor: Óčko TV
Petr se svěřil, že miluje orální praktiky a také že se nebrání použití erotických hraček v ložnici, a to včetně dilda. Nápadnice v boxech tedy dostaly za úkol předvést svou smyslnost s pomocí zákusků v tematicky falickém tvaru. Šlo o imitaci orálního sexu s koňakovou špičkou. Jejich přístup ukázal, jak to která má - některá zvolila se špičkou jemnou hru jazykem, jiná se do toho doslova zakousla rovnou.
Autor: Óčko TV
Protože jsme v české verzi nahé seznamky, konečně přišla na řadu i pivní výzva. Nápadníci museli předvést, jak zvládnou vypít pivo na ex. „Aby pupíček pěkně rostl a vypadal chlapácky,“ okomentovala Nikola pobaveně a sama si s každým přiťukla. A že se při tom trochu piva i rozlilo? Nevadí, jak ukazuje oblíbená pasáž při závěrečných titulcích, o vytření podlahy bylo ve studiu Naked Attraction vždy postaráno.
Autor: Óčko TV
Kromě nahých těl došlo i na ukázku hudební tvorby, a to přímo z vlastní produkce vybírající „LucTuc“. Klukům nechala pustit svůj track Big Heart a všichni ukázali, jak by na něj na party zapařili. Barevné neonové studio se tak na chvíli proměnilo v taneční party a Lucka mohla posoudit, čí kreace nejlépe vystihla její track. „To bylo hodně fajn vidět, jak tancovali na můj song. Z toho jsem nadšená asi nejvíc,“ svěřila se Lucie po natáčení.
Autor: Óčko TV
Vybírající Martina dřív pracovala jako barmanka, její nápadníci proto dostali shakery s úkolem připravit jí drink. „Protřepat, nemíchat!“ zavelela kultovní hláškou Monika a všichni nazí barmani se pustili do shakeování opravdu s vervou - Martina tak mohla během třesení se shakerem posoudit práci celým tělem. Drink pak ochutnala pouze od jednoho, který ukázal největší zkušenosti v téhle barmanské disciplíně: „Pán to protřepal naprosto výborně, má jedničku s hvězdičkou,“ zhodnotila.
Autor: TV Óčko/Naked Attraction
I stevardovi Honzovi byla aktivita ušitá na míru. Kluci dostali za úkol předvádět bezpečnostní pokyny před odletem v letadle. Zapnuli si přes své nahé boky pásy, zkontrolovali všechny nouzové vchody i východy a s pořádnou vervou pak celým tělem předvedli nečekané turbulence při letu. Honza ani netušil, proč to jeden z adeptů zvládl levou zadní. Byl to totiž také stevard.
Autor: Óčko TV
Protože Aneta miluje koně i pořádnou akci, pomohl i jí ve výběru připravený úkol – simulace jízdy na koni včetně práskání bičem do stehen. „Tak to jsou pořádní chlapi,“ zhodnotila jejich jezdecké výkony i švih bičíky. Jeden z adeptů ale tento imaginární hobby-horsing přeci jen trochu přepálil a nebyl daleko od rychlého vyřazení...
Autor: Óčko TV
Ačkoli se říká: „Ženu ani květinou...“ - na top trojku nápadníků fighterky Alexandry čekala zápasnická výzva. Dostali rukavice, zaujali bojové pozice a jako správní sparring partneři mohli dát pěstí přímo na ni. Ta tak mohla naživo pocítit, jakou mají pánové sílu. Jejich rány Alexandra pochválila, ale zkušeně přidala i kritickou poznámku, že všichni do jednoho zapomněli na krytí: „Kluci, kde mají být ty ruce? Když jde jedna rána, druhá ruka je vždycky u hlavy!“
Autor: Óčko TV
Ani závěrečná epizoda se neobešla bez tematické aktivity. Protože má Enn doma psa, brabantíka Přemka, nápadníci dostali za úkol předvést obranný štěkot i poslušné kňučení a odhalili tak svou dominantní i submisivní stránku. Pro Enn byly totiž ve výběru i tyto stránky osobnosti důležité: „Sám jsem spíš dominantní typ. Nemám rád bolest na sobě, ale pokud se v tom někdo vyzná a umí přebrat kontrolu, dokážu být submisivní.“
Autor: Óčko TV