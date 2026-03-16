Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

  15:00
Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela. Kde jinde by si měla taková provokatérka hledat lásku než v nahé seznamce. Poprvé byla jednou z adeptek v kabince, ale do finále se nedostala. Nyní si sama vybírala.
„Mám kontroverzní názory a občas někde ztropím nějakou neplechu,“ říká s úsměvem o kauzách, které plní titulky bulváru jako je její nedávné extempore na lvím červeném koberci nebo nechvalně proslulý nástup v Clashi, kde po rivalce házela kočičí výkaly.

V Naked Attraction ale chtěla ukázat svou osobnější stránku a najít partnera, který se nezalekne jejího mediálního obrazu. Bez okolků přizná, že by chtěla staršího muže a rozhodně žádného skrblíka. Sama sází hlavně na svůj exotický vzhled – je totiž napůl Romka a napůl Vietnamka.

Přitahují ji především statní, chlupatí muži. „Nesnesla bych chlapa, který se holí,“ říká Laubnerová. Miluje muže zarostlé v intimních partiích i na hrudi. „Mně nezáleží jen na tom, aby byl ochlupený ten hrudník, ale i na rozložení těch chloupků, v jakém jsou seskupení,“ říká.

Výběr uchazečů do druhé řady Naked Attraction se koná právě nyní. Zájemcům stačí vyplnit přihlášku na nakedattraction.cz/registrace

Mezi nápadníky v boxech se objeví i svérázný rapper Dominik alias Vladimír Šamansky, který na sebe v minulém roce strhl pozornost v rapové soutěži a i na studentském festivalu Majáles, kde vystoupil vedle Rytmuse a jeho show získala na sítích označení jako „masterpiece.“

Nikola své nápadníky vyzve k vypití piva na ex. „Aby pupíček pěkně rostl a vypadal chlapácky,“ říká k tomu pobaveně. Pak ale přejde na závažnější téma. Při rozhovoru zjišťuje zkušenosti mužů s nevěrou. Jeden kvůli nevěře přišel o vztah, další dodnes lituje, že partnerce odpustil. Třetí se naopak přizná, že sám jednou uklouzl a odhalí i proč.

Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců

Ve finále se potkají dva úplně odlišní muži a každý má něco, co Nikole imponuje. První je sice mladý, ale pořádně chlupatý, druhý starší a urostlý. Vítěz na následném rande překvapí Nikolu především tím, že ji nezná z bulváru a překvapí ho svými zkušenostmi z erotického průmyslu. „Trochu mě to zaskočilo, na druhou stranu – beru to jako zajímavou zkušenost. Je to první taková osoba v mém okolí, kterou mohu poznat,“ řekl šampion pořadu.

Jak jim klaplo rande a jestli z toho byl vztah, uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 23:20 a neděli od 23:00.

Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Ella Gottová na to má

Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)

Na Instagramu už má skoro 150 tisíc sledujících. Přitom tam sdílela jen pět příspěvků s několika fotkami. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella, která na konci dubna oslaví dvacáté narozeniny, má...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Ve Smrtonosné zbrani skončila v posteli s Gibsonem, jak vypadá po třiceti letech?

Patsy Kensitová ve filmu Smrtonosná zbraň 2 (1989)

Britská herečka a zpěvačka Patsy Kensitová (58) patří k výrazným tvářím britské popkultury 80. a 90. let. Diváci si ji dodnes pamatují především díky roli diplomatky Riky van den Haasové ve filmu...

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Režim ho trestal za víru. Gustáv Valach raději dělal bagristu než kompromisy

Premium
Gustáv Valach s puškou a plnovousem působil jako bručoun, ale každý rychle...

Během dne jsme měli třikrát chleba a čtyřikrát výprask. Těmito slovy vzpomínali potomci na herce Gustáva Valacha. Místo hrůzy jim ale ve tvářích hrál spokojený úsměv. Ze své cesty neuhnul, i když ho...

16. března 2026

Za mé zhubnutí nemohou injekce, ale deprese a stres, říká raperka Ice Spice

Americká raperka Ice Spice v letech 2023 a 2026

Raperka Ice Spice (26) se rozhodla uvést na pravou míru, jak se jí podařilo zhubnout. Fanoušci na sociálních sítích totiž tvrdili, že za její štíhlejší postavou stojí stoprocentně populární injekce...

16. března 2026  11:03

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

16. března 2026  7:45

Mám děti a jsem svobodný. Nemůžu nebýt šťastný, říká „Vandrák“ Pavel Liška

Pavel Liška

Herec, dobrodruh a „Vandrák“ Pavel Liška miluje motorky, filmování a život celkově. Na brněnském Motosalonu promluvil o „ponorkách“ na cestách, proč nechce být závislý na televizích i jak by jednou...

16. března 2026

Trojka s Marešem, Koktova smrt, Agáta. Ornella řešila spory už před rokem

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová v novém díle svého dokumentu Ornella Life zavede diváky do Chateau Mcely. Tam s Josefem Koktovu slavili 14. výročí vztahu. Probrala nejen spory s Agátou Hanychovou, které řešila už v...

16. března 2026

Lily Collins bude Audrey Hepburn. Film okomentoval i syn ikonické herečky

Audrey Hepburnová a Lily Collinsová

Herečka Audrey Hepburnová se za svou kariéru stala filmovou i módní ikonou. Nyní o ní vznikne životopisný snímek, který už budí různorodé reakce. Hrát ji bude Lily Collinsová.

15. března 2026  14:14

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

15. března 2026  9:41

Nedbal si pro Lva šel v retro obleku. Byl jsem stejný, promiskuitní, říká o nové roli

Jan Nedbal s přítelkyní

Sice se v něm trošku potil, ale stálo to za to. Outfit Jana Nedbala byl stylový a velmi mu slušel. V Česku by ale takový oblek hledal marně, a tak si pro něj čerstvý držitel Českého lva za vedlejší...

15. března 2026  9:01

Stáří má svoje specifika, nepomůže vám ani vzdělání, říká Božidara Turzonovová

Božidara Turzonovová v seriálu Pád domu Kollerů (2026)

Navzdory vysokému věku přijela do Prahy na slavnostní projekci nováckého seriálu Pád domu Kollerů a svým šarmem všechny odzbrojila. Božidara Turzonovová (83), kterou filmoví diváci znají mimo jiné...

15. března 2026

Barbora Černá a její dvojče Lucie vzpomínaly, jak točily s Pittem a Schwarzeneggerem

Barbora a Lucie Černé v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herečky Barbora a Lucie Černé prozradily nejtrapnější dotazy, které jako dvojčata dostávají. V talkshow u Honzy Dědka na sebe práskly také podvody ve škole a přiznaly se k nepovedenému rozhovoru s...

15. března 2026

Jakub Prachař se chystá znovu ženit. Se Sarou Sandevou se zasnoubili

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecká dvojice Sara Sandeva (28) a Jakub Prachař (42) na sociálních sítích oznámili radostnou novinu. Zasnoubili se na dovolené.

14. března 2026  16:18

