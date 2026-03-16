„Mám kontroverzní názory a občas někde ztropím nějakou neplechu,“ říká s úsměvem o kauzách, které plní titulky bulváru jako je její nedávné extempore na lvím červeném koberci nebo nechvalně proslulý nástup v Clashi, kde po rivalce házela kočičí výkaly.
V Naked Attraction ale chtěla ukázat svou osobnější stránku a najít partnera, který se nezalekne jejího mediálního obrazu. Bez okolků přizná, že by chtěla staršího muže a rozhodně žádného skrblíka. Sama sází hlavně na svůj exotický vzhled – je totiž napůl Romka a napůl Vietnamka.
Přitahují ji především statní, chlupatí muži. „Nesnesla bych chlapa, který se holí,“ říká Laubnerová. Miluje muže zarostlé v intimních partiích i na hrudi. „Mně nezáleží jen na tom, aby byl ochlupený ten hrudník, ale i na rozložení těch chloupků, v jakém jsou seskupení,“ říká.
Casting na Naked Attraction
Výběr uchazečů do druhé řady Naked Attraction se koná právě nyní. Zájemcům stačí vyplnit přihlášku na nakedattraction.cz/registrace
Mezi nápadníky v boxech se objeví i svérázný rapper Dominik alias Vladimír Šamansky, který na sebe v minulém roce strhl pozornost v rapové soutěži a i na studentském festivalu Majáles, kde vystoupil vedle Rytmuse a jeho show získala na sítích označení jako „masterpiece.“
Nikola své nápadníky vyzve k vypití piva na ex. „Aby pupíček pěkně rostl a vypadal chlapácky,“ říká k tomu pobaveně. Pak ale přejde na závažnější téma. Při rozhovoru zjišťuje zkušenosti mužů s nevěrou. Jeden kvůli nevěře přišel o vztah, další dodnes lituje, že partnerce odpustil. Třetí se naopak přizná, že sám jednou uklouzl a odhalí i proč.
Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců
Ve finále se potkají dva úplně odlišní muži a každý má něco, co Nikole imponuje. První je sice mladý, ale pořádně chlupatý, druhý starší a urostlý. Vítěz na následném rande překvapí Nikolu především tím, že ji nezná z bulváru a překvapí ho svými zkušenostmi z erotického průmyslu. „Trochu mě to zaskočilo, na druhou stranu – beru to jako zajímavou zkušenost. Je to první taková osoba v mém okolí, kterou mohu poznat,“ řekl šampion pořadu.
Jak jim klaplo rande a jestli z toho byl vztah, uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 23:20 a neděli od 23:00.