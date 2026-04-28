Enn už v Naked Attraction jednou byl. Stál v kabinkách a dokonce zvítězil. Vybral si ho bisexuál Matěj, s nímž si Enn skvěle rozuměl i po natáčení, ale rozhodli se vztah ponechat na přátelské bázi.
Do Naked Attraction se Enn vrátil v roli toho, kdo si vybírá z uzavřených kabinek a nabídlo se mu pět nahých mužských i ženských těl. „Nevím pořádně, co ještě hledám, a i proto jsem tady a jsem zvědavý, na základě čeho budu vlastně vybírat,“ řekl Enn v Naked Attraction, kde dostal pestrý výběr od gaye přes bisexuála až po ženskou účastnici.
Sám Enn prochází tranzicí, ale genitálie si ponechá ženské. „Jsem na testosteronové terapii a cítím se fantasticky,“ říká nadšeně o své tělesné schránce. „Genitálie si nechám funkční tak, jak jsou. V dotvořeném penisu by stejně nebyl cit. Naštěstí v moderní době existují hračky, které to můžou kompenzovat,“ vysvětlil.
V kabinkách Enn zaujme největší penis, který v první sezoně Naked Attraction diváci viděli. „Je to i na mě asi trochu moc velké sousto,“ reagoval Enn.
Coby vyznavač praktik jako BDSM ocenil, když během úkolu museli nápadníci odhalit svou dominantní i submisivní stránku. „Sám jsem spíš dominantní typ. Nemám rád bolest na sobě, ale pokud se v tom někdo vyzná a umí přebrat kontrolu, dokážu být submisivní,“ říká Enn.
Ve finále měl na výběr mezi mužem a ženou, oběma už známými tvářemi z předešlých dílů Naked Attraction. Koho si Enn nakonec vybral, sledujte v premiéře ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 22:50 a neděli od 22:00.
Enn bude také hostem pořadu Naked Warm Up, kde se s téměř ročním odstupem od natáčení dozvíte, jak pokročila jeho tranzice a jak zpětně hodnotí rozhodnutí, která v nahé seznamce při výběru protějšku učinil.