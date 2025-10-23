Jakub v Naked Attraction prozradil, že ho přitahuje slovenština a tak není divu, že volba nakonec padla na Slováka Tomáše (30). Spojují je i další věci, jako záliba v tetování a piercingu. Oba předvedli kroužek v žaludu, kterému se říká princ Albert.
„Občas ho vyndavám, protože je to nepraktické,“ řekl Tomáš. „Při některých praktikách může dojít k úrazu, tak tam se to třeba sundává. Nebo při nějakých sportovních aktivitách to může nepříjemně hopsat,“ přitakal Jakub.
Patrné byly ale i zásadní rozdíly, které by mohly vztah ohrozit. Zatímco Jakub je abstinent a nekuřák, Tomáš se alkoholu a cigaretám rozhodně nebrání. Láska by pro něj ale mohla být motivací zlozvyky omezit. „Já bohužel kouřím a piju. Ale bavilo by mě, kdybys mě motivoval, abych méně pil. Trochu dupnout na brzdu,“ řekl Tomáš Jakubovi s tím, že v něm možná rozdmýchá city, které dávno pohřbil.
Stalo se. Jakubovi s Tomášem nebyla překážkou ani velká vzdálenost a jejich vztah po téměř pěti měsících jen kvete. „Funguje to velmi dobře,“ řekl Jakub pro iDNES.cz. „Plánujeme sestěhování, mělo by to být ke konci roku. Je to relativně velká změna v jeho životě,“ uvedl. Poštovní doručovatel Tomáš už podal v práci výpověď a míří z Bratislavy za svou láskou do Prahy.
|
Ocitl se na hraně života. Po temném období hledá Jakub lásku v nahé seznamce
Oba mají podporu své rodiny a ani po odvysílání své epizody nezaznamenali výrazné negativní reakce, ačkoli to byla první epizoda, v níž si vybírali homosexuálové a zmiňoval se fetiš, který Jakubovi není cizí. „Dostalo se mi hodně reakcí, prakticky všechny jsou pozitivní. I na Facebooku. Rodina to viděla, kolegové v práci to viděli, všichni měli jen pozitivní reakce,“ řekl Jakub.
„Myslím, že můžu mluvit i za mého muže, když řeknu, že on tu podporu měl jak od svých kamarádů, tak i od rodiny a známých, ale hlavně ji dostával ode mě nejen po celou dobu vysílání epizody,“ napsal Jakub na Instagram.
V kabinkách Tomáš řekl, že první společné rande by podle něj bylo nejlepší na koncertě. „Ideální představa je někde na koncertě a po koncertě jít ke mně domů a užít si romantičtější věci,“ řekl Tomáš a takové rande si partneři taky v červenci dopřáli.
„První rande velmi originálním způsobem. Na punkovém Brněnec festu,“ napsal Jakub ke společným fotkám, které zveřejnil na Instagramu.
Reprízy pořadu vysílá Óčko ve čtvrtek ve 22:30, v sobotu ve 23:00 a v neděli ve 23:50.