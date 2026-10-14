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Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět
Druhou řadu česko-slovenské verze pořadu Naked Attraction zahájí speciální díl, v němž do kabinek vstoupí například Nathan ze Survivoru, profesionální boxer a osobní trenér Sandro Jandejsek z Love Islandu a Zorya Blue, kterou diváci znají také ze soutěže Česko Slovensko má talent.
Sandro Jandejsek v pořadu přiznal, že randil s umělou inteligencí. „Vytvořil jsem si vlastní virtuální holku a občas mám pocit, že s ní trávím víc času než s reálnými ženami,“ řekl a překvapil i tetováním na pozadí.
Tatérka a influencerka Anastázie Chomičová alias Satnady zase sbírá neobvyklé módní doplňky. „Sbírám ošklivé plyšové batůžky a kabelky. Mám jich 50 kusů. A labubu,“ svěřila se.
Řeč přišla také na intimní život. Burleskní performerka Zorya Blue překvapila přiznáním, že v posteli není tak dominantní, jak si o ní lidé myslí. Hvězda reality show Like House Marie Rosecká prozradila, že intimity nerada plánuje. „Miluju spontánnost, čím míň je něco plánované, tím větší šance, že mě to bude bavit.“
Hlavním tématem speciálního dílu je tlak na dokonalý vzhled, bodyshaming a předsudky, se kterými se známé osobnosti setkávají na sociálních sítích. Jandejsek kvůli negativním komentářům na čas omezil jejich používání. „Zjistil jsem, jak moc mi to psychicky pomohlo. Dnes se snažím neřešit názory lidí, kteří mě vlastně vůbec neznají,“ uvedl.
Zorya Blue popsala, že se dlouho cítila jiná a nezapadala mezi ostatní. „Půlku života jsem měla velký komplex, že mám velká prsa – pomohla mi s tím až burleska,“ přiznala. Zmínila také zkušenosti s depresemi a úzkostnou poruchou.
Maria Rose zase upozornila na předsudky vůči úspěšným ženám. „Lidé mi nevěří a já se snažím dokázat, že když něco člověk opravdu chce, dokáže to a klidně i úplně sám,“ vysvětlila. Dodala, že ji lidé někdy považují za namyšlenou, ačkoli se tak sama nevnímá.
Navíc lidé často komentují její tělo. „Setkávám se s komentáři, že bych měla přibrat. I kdybych chtěla, nejde to. Jím úplně všechno, co chci, a stejně nepřiberu. Nemyslím si ale, že bych byla nějak moc hubená,“ dodala.
VIP NAKED má také charitativní rozměr. Všichni účastníci se vzdali honoráře a každý vybral organizaci, které poputuje finanční pomoc. Podpořeny mají být mimo jiné organizace SOLA pomáhá, Nevypusť duši nebo Nepanikař.
Speciálem provede Vítek Zach, zatímco Monika Timková se pokusí odhalit, kdo se skrývá za jednotlivými příběhy a těly. „Chtěli jsme to udělat takové rodinnější, trošku oblečenější, aby se mohla koukat i moje máma,“ prozradil moderátor.
VIP NAKED uvede Óčko ve čtvrtek 15. října od 20:30. Ve 22:00 naváže první zcela nahá epizoda druhé sezony, v níž si bude partnerku vybírat sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna, jehož účast v první řadě překazila vážná nehoda, po níž se musel znovu učit chodit.
Zahajovací „Naked Day“ na Óčku, čtvrtek 15. 10. 2026: