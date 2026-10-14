Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Naked Attraction odhalí známé tváře. Kdo randil s AI a kdo měl komplex z prsou?

Autor:
  15:24
VIP Naked Attraction

VIP Naked Attraction | foto: TV Óčko

Zorya Blue v Naked Attraction
Maria Rose v Naked Attraction
Nathan v Naked Attraction.
Satnady v Naked Attraction
39 fotografií
Randění s umělou inteligencí, komplexy z vlastního těla i pikantní přiznání z ložnice. Druhou sezonu seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko odstartuje na Óčku speciální díl VIP NAKED, v němž známé tváře z reality show a sociálních sítí odhalí nejen své tělo, ale také soukromí. Řeč přijde i na duševní zdraví a předsudky.

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Druhou řadu česko-slovenské verze pořadu Naked Attraction zahájí speciální díl, v němž do kabinek vstoupí například Nathan ze Survivoru, profesionální boxer a osobní trenér Sandro Jandejsek z Love Islandu a Zorya Blue, kterou diváci znají také ze soutěže Česko Slovensko má talent.

Sandro Jandejsek v pořadu přiznal, že randil s umělou inteligencí. „Vytvořil jsem si vlastní virtuální holku a občas mám pocit, že s ní trávím víc času než s reálnými ženami,“ řekl a překvapil i tetováním na pozadí.

Tatérka a influencerka Anastázie Chomičová alias Satnady zase sbírá neobvyklé módní doplňky. „Sbírám ošklivé plyšové batůžky a kabelky. Mám jich 50 kusů. A labubu,“ svěřila se.

VIP Naked Attraction
Zorya Blue v Naked Attraction
Maria Rose v Naked Attraction
Nathan v Naked Attraction.
39 fotografií

Řeč přišla také na intimní život. Burleskní performerka Zorya Blue překvapila přiznáním, že v posteli není tak dominantní, jak si o ní lidé myslí. Hvězda reality show Like House Marie Rosecká prozradila, že intimity nerada plánuje. „Miluju spontánnost, čím míň je něco plánované, tím větší šance, že mě to bude bavit.“

Hlavním tématem speciálního dílu je tlak na dokonalý vzhled, bodyshaming a předsudky, se kterými se známé osobnosti setkávají na sociálních sítích. Jandejsek kvůli negativním komentářům na čas omezil jejich používání. „Zjistil jsem, jak moc mi to psychicky pomohlo. Dnes se snažím neřešit názory lidí, kteří mě vlastně vůbec neznají,“ uvedl.

Zorya Blue popsala, že se dlouho cítila jiná a nezapadala mezi ostatní. „Půlku života jsem měla velký komplex, že mám velká prsa – pomohla mi s tím až burleska,“ přiznala. Zmínila také zkušenosti s depresemi a úzkostnou poruchou.

Zorya Blue v Naked Attraction.

Maria Rose zase upozornila na předsudky vůči úspěšným ženám. „Lidé mi nevěří a já se snažím dokázat, že když něco člověk opravdu chce, dokáže to a klidně i úplně sám,“ vysvětlila. Dodala, že ji lidé někdy považují za namyšlenou, ačkoli se tak sama nevnímá.

Navíc lidé často komentují její tělo. „Setkávám se s komentáři, že bych měla přibrat. I kdybych chtěla, nejde to. Jím úplně všechno, co chci, a stejně nepřiberu. Nemyslím si ale, že bych byla nějak moc hubená,“ dodala.

Maria Rose v Naked Attraction

VIP NAKED má také charitativní rozměr. Všichni účastníci se vzdali honoráře a každý vybral organizaci, které poputuje finanční pomoc. Podpořeny mají být mimo jiné organizace SOLA pomáhá, Nevypusť duši nebo Nepanikař.

Speciálem provede Vítek Zach, zatímco Monika Timková se pokusí odhalit, kdo se skrývá za jednotlivými příběhy a těly. „Chtěli jsme to udělat takové rodinnější, trošku oblečenější, aby se mohla koukat i moje máma,“ prozradil moderátor.

VIP NAKED uvede Óčko ve čtvrtek 15. října od 20:30. Ve 22:00 naváže první zcela nahá epizoda druhé sezony, v níž si bude partnerku vybírat sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna, jehož účast v první řadě překazila vážná nehoda, po níž se musel znovu učit chodit.

Zahajovací „Naked Day“ na Óčku, čtvrtek 15. 10. 2026:

  • 20:30 VIP NAKED – benefiční speciál
  • 21:20 ONE BLADE NAKED: VIP
  • 21:30 NAKED ON THE AIR – podcast k první epizode
  • 22:00 NAKED ATTRACTION CZ&SK – první nahá seznamka
  • 22:50 ONE BLADE NAKED: DRUHÁ ŠANCE
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací...

Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...

Pořízková šla znovu s kůží na trh. Nafotila se bez oblečení, aby ukázala břicho

Pavlína Pořízková

Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se...

Hynek Čermák bude znovu tatínkem. Prozradil pohlaví miminka i termín porodu

Hynek Čermák a jeho přítelkyně Veronika Šmídová (Divadlo Metro, Praha, 28....

Přestože si herec Hynek Čermák (53) své soukromí střeží, v rozhovoru s Norou Fridrichovou se pochlubil radostnou novinou. Bude znovu tatínkem. Jeho manželka Veronika (27) je těhotná a miminko by se...

Natáčení nahých scén pár měsíců po porodu bylo těžké, říká Léa Seydouxová

Léa Seydouxová (září 2026)

Francouzská herečka Léa Seydouxová (41) pouhé dva měsíce po narození svého druhého dítěte musela natáčet nahé scény do filmu Neznámá. Nebylo to pro ni snadné, zpětně ale věří, že to bylo správné....

Naked Attraction odhalí známé tváře. Kdo randil s AI a kdo měl komplex z prsou?

VIP Naked Attraction

Randění s umělou inteligencí, komplexy z vlastního těla i pikantní přiznání z ložnice. Druhou sezonu seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko odstartuje na Óčku speciální díl VIP NAKED, v...

14. října 2026  15:24

Margot Robbie už není. Herečka se po deseti letech rozhodla pro rázný krok

Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11....

Australská herečka Margot Robbie (36) začala deset let po svatbě používat příjmení svého manžela Toma Ackerleyho. V nových dokumentech britského obchodního rejstříku je hvězda filmu Barbie uvedena...

14. října 2026  11:11

Ornella Koktová se pochlubila dopisem od Donalda Trumpa. Lidé ji nešetří

Ornella Koktová na Instagramu (září 2026)

Ornella Koktová se pochlubila dopisem z Bílého domu, který dostaly její tři děti od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco rodině udělal radost, na sociálních sítích se strhla kritika....

14. října 2026

Denisa Pfauserová se rozešla s otcem své dcery. Jsme kamarádi, napsala

Denisa Pfauserová a Martin Kučera (6. srpna 2024)

Herečka Denisa Pfauserová (37) zveřejnila na sociální síti oznámení o rozchodu s partnerem Martinem Kučerou, s nímž má čtyřletou dceru Nailu. „Když mám zlomené srdce, jsou z toho palcové titulky a...

14. října 2026

Seriál Harry Potter bude delší, než se čekalo, prozradil představitel Malfoye

Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.

Už více než tři roky jsou fanoušci čarodějnické ságy v očekávání nového seriálu o Harrym Potterovi pro HBO. Společnost Warner Bros. Discovery od té doby udržuje diváky v pozoru a postupně uveřejňuje...

14. října 2026  5:30

Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...

14. října 2026

Iva Kubelková si musí zvyknout. Dcera má plány v zahraničí

Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková

V době, kdy Ivu Kubelkovou (49) do společnosti doprovázela dcera Natálie (21), se o mladší Karolíně (17) moc nevědělo. A najednou takřka přes noc vyzrála v elegantní mladou dívku. Ale za sebou má i...

14. října 2026

Novinář Marek Wollner po tenise se synem prodělal rozsáhlý infarkt

Marek Wollner u soudu. (25. března 2025)

Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner (59) si šel v neděli zahrát tenis se svým synem Filipem. Na kurt nastoupil v plné síle, ale po hodině hry pro něj musela přijet záchranka. Svým...

13. října 2026  15:10

Princezna Eugenie ukázala ve svatební den jizvu. Osm let poté řeší jiný stín

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)

Když se v roce 2018 vdávala, celou Británií právě rezonovala aféra jejího otce, bývalého prince Andrewa. Osmé výročí svatby opět slaví ve stínu jeho vyšetřování a soudu s britskou policií. Na křehká...

13. října 2026

Já jsem stále zamilovaná. Ale zklamu vás, říká Kateřina Brožová

Kateřina Brožová

Původně to měl být narozeninový koncert k devadesátinám česko-slovenské legendy, dirigenta a muzikanta Václava Hybše, kterého diváci znají třeba z pořadu Televarieté. Hudebník však letos v dubnu...

13. října 2026  12:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Selma Blairová údajně kousla letušku a kopla policistku. Hájí se svou nemocí

Selma Blairová odchází od soudu. (12. října 2026)

Herečka Selma Blairová (54), která se už několik let potýká s roztroušenou sklerózou, měla v neděli na palubě komerčního letu z Los Angeles do New Yorku zranit dvě letušky. Následně měla kopat do...

13. října 2026

Megan Foxová odmítla OnlyFans, erotický obsah nabízí na vlastní platformě

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....

Herečka Megan Foxová (40) se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítala také vstoupit na OnlyFans, ačkoli by tam dle odhadů vydělávala miliony. Nyní se...

13. října 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.