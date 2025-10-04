Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

Autor:
Česko-slovenská verze nahé televizní seznamky Naked Attraction startuje na televizi Óčko už ve středu. Její tvůrci prozradili, co je při natáčení překvapilo a v čem se bude domácí verze lišit od zahraničních, které běží na Óčku už několik let.

Zatímco běžné seznamky často klamou upravenými fotkami a anonymitou, Naked Attraction sází na syrovou autenticitu. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pěti zcela nahých těl, která se postupně odhalují odspoda nahoru. Od piercingů přes jizvy až po ochlupení – každé tělo vypráví vlastní příběh. Tato odvaha přináší nejen napětí, ale i upřímnost, kterou běžné seznamky neumožňují.

V pořadu se představí účastníci různých věkových kategorií od 18 do 70 let, různých tělesných proporcí i orientací. Pořadem provází herečka Monika Timková, která do pikantního formátu přináší nejen humor a nadhled, ale i osobní zkušenost se sebepřijetím. V roli „poučené kámošky“ pomáhá účastníkům v intimních rozhodnutích a přispívá i edukativním obsahem o sexualitě a lidském těle.

Naked Attraction CZ&SK
Monika Timková na předpremiéře show Naked Attraction Česko & Slovensko (2025)
Nikola Lauberová na představení show Naked Attraction Česko & Slovensko (2025)
Martin Pichler a Monika Timková na předpremiéře show Naked Attraction Česko & Slovensko (2025)
42 fotografií

„Na tenhle projekt jsem se upřímně těšila a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších natáčení, jaké jsem kdy zažila,“ říká s úsměvem. Podle ní je atmosféra na place překvapivě otevřená a přirozená. „Tím, že jsou účastníci nazí, vzniká zvláštní druh svobody. Nikdo si na nic nehraje, nikdo se neskrývá. A já k těm lidem cítím obrovský respekt – za jejich odvahu, upřímnost a otevřenost.“

Velkým překvapením pro ni byl i samotný přístup účastníků. „Nešlo o žádné exhibování. Spíš naopak, byli to lidé, kteří si prošli složitými životními situacemi a rozhodli se, že to zkusí jinak. Že možná právě tady najdou pravou lásku. A mnozí z nich to mysleli opravdu vážně,“ dodává Monika Timková.

Sama se i poučila v tom, jak mohou těla vypadat. „Naučila jsem se, kde všude mohou být piercingy a silikony, protože každého napadne jen poprsí, ale není to tak. Uvidíte sami, když budete koukat, že silikony mohou být různě po těle,“ prozrazuje.

Doba je zblbnutá z porna. Náš pořad ukáže těla, jaká jsou, míní Timková

Na place byla přítomna i psycholožka. „Byli tam lidé, kteří stáli před kamerou úplně poprvé nazí a byl to pro ně diskomfort a pro tyhle případy jsem tam byla já, abych se s nimi o tom pobavila, jestli to opravdu chtějí udělat a chtějí do toho jít,“ popsala psycholožka Hana Mezerová.

Oproti zahraničním verzím dává Naked Attraction Česko & Slovensko větší možnost pro vyjádření jednotlivým účinkujícím. „Dali jsme větší prostor lidem ve zpovědnicích. Každého jsme nechali dát feedback, jaký měli zážitek z toho natáčení a studia. A proti většině zahraničních verzí jsme dali i větší prostor oblečenému rande. Je to větší příběh,“ říká programový ředitel Óčka Alexandr Guha.

Alexandr Guha, Martin Pichler a Monika Timková na předpremiéře show Naked Attraction Česko & Slovensko (2025)

Unikátní dating show o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky bude mít premiéru 8. října ve 22.00 na Óčku. Vždy o dva dny dříve ale bude dostupná na prima+.

„Naked Attraction Česko & Slovensko je první formát, který na naší platformě nabízíme v předpremiéře, a přitom vznikl v produkci jiné televizní stanice, konkrétně Óčka. Jde o vůbec první takto úzkou spolupráci v rámci skupiny mezi naším VOD segmentem a jinou televizní značkou. Těší nás, že právě tento odvážný projekt otevírá cestu pro další mezitelevizní synergie, které mohou do budoucna rozšířit nabídku pro předplatitele prima+,“ říká Jan Maxa, ředitel pro VOD služby FTV Prima.

Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

