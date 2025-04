Jak jste reagovala na nabídku moderovat Naked Attraction?

Já jsem byla celkem v šoku. Už jenom proto, že jsem vůbec netušila, že se něco takového bude v českých podmínkách točit. Ale vlastně já jsem hrozný yesman, takže když mě pozvali na casting, tak jsem si říkala „OK, další zkušenost“ a vlastně ten casting byl tak strašně fajn. Byla jsem hrozně mile překvapená z toho celého.

Měla jste možnost nakoukat britské epizody. Čeho se bojíte a na co se těšíte?

Já jsem měla možnost nakoukat mnohem víc epizod, protože jsme dostali nějaký studijní materiál. Takže už vím, že je nějaká moderátorka ve Španělsku, v Itálii a každá má vlastně jinou roli. Já bych měla být v roli takové kamarádky. Neměla bych ty lidi soudit, spíš je naopak chápat, což doufám, že mi půjde. A čeho se bojím? Vlastně zatím vůbec ničeho a moc se těším na to, kolik lidí seznámíme a vlastně vůbec na celou tu zkušenost.

Budete mít možnost nastudovat si lidské tělo vlastníma očima. Třeba vás překvapí, jak rozdílné tvary matka příroda umí udělat.

To mi na tom přijde vlastně fascinující a skvělé, protože mám pocit, že tahle doba už je tak strašně zblbnutá z porna, kde těla přece nejsou taková, jako potkáváme na ulici. Přijde mi skvělé, že lidé budou mít možnost vidět v jednom díle několik těl, porovnat je a uvidí rozdíly, jak to může vypadat. Že může být tělo takové i takové a všechno to je v pořádku.

Očekáváte, že i vy budete muset víc mluvit o svojí intimitě?

O mně to bude minimálně, já jsem tam jenom nějaký zprostředkovatel mezi tím „pickerem“ (člověk, který si vybírá – pozn. red.) a mezi lidmi, kteří se budou seznamovat, takže si myslím, že o své intimitě mluvit nebudu. Ale určitě tam bude intimita všude kolem mě, takže budu muset být víc otevřená.

Řekli vám, že by bylo dobré, kdyby to moderoval někdo, kdo má rád sex?

Takhle přesně mi to neřekli, ale zřejmě to ze mě vycítili.

Co když se třeba stane, že se natáčení zadrhne, protože někdo dostane panickou ataku a najednou nebude chtít být svlečený?

Myslím, že umím být profesionální a je tam skvělý tým, který mě bude hodně držet, aby to všechno proběhlo v pořádku, takže když se něco takového stane, bude nutné zachovat chladnou hlavu a nějak to vyřešit.

Přišel tenhle odvážný projekt v době, kdy máte ve svém životě tak říkajíc uklizeno?

Uklizeno, ať už to znamená cokoliv, myslím, že v životě mám. Nastaly nějaké změny, ale nerada bych je vlastně nějak víc komunikovala. Je teď všechno trošku jinak, ale určitě jsem minimálně na dobré cestě, aby uklizeno bylo a moc se na ten projekt těším.

Berete svou životní cestu jako improvizaci?

Jo, jako velkou improvizaci a myslím, že se to ani jinak brát nedá, protože i když člověk může mít vymyšlený život pět až deset let dopředu, tak se to vždycky stane úplně nějak jinak. Když jsem šla z druhého kola castingu, tak jsem si říkala: „Hele, jestli to dělat mám, tak to prostě dělat budu a jestli to dělat nemám, tak to dělat nebudu.“ A vyšlo to.