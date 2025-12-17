Tuzemská verze nahé seznamky Naked Attraction od svého startu bořila rekordy sledovanosti a stala se fenoménem, který okamžitě vyvolal obrovskou vlnu reakcí. To se projevilo i tím, že se během podzimu začaly plnit emailové schránky Óčka žádostmi o účast v právě vysílané show. Ta je ovšem už natočená.
Diváci zatím viděli prvních deset dílů a na jaře uvidí dalších deset, v nichž se vrátí i někteří populární účastníci show.
Televize Óčko ale ve středu spustila webovou stránku, kde lze vyplnit přihlášku do druhé sezony populárního pořadu. Castingy se uskuteční v lednu.
„Kontaktní emaily Óčka se začaly plnit žádostmi o účast, takže už nebylo možné déle čekat. Castingový team nyní každého zájemce kontaktuje zpět, aby dovyplnil i přihlášku na webu nakedattraction.cz, kde zjišťujeme, jaké kdo má preference při hledání svého protějšku,“ vysvětluje programový ředitel televize Óčko Alexandr Guha.
Letos nabídne Naked Attraction ještě dvě zajímavé epizody, v nichž připomene příběhy těch, kteří se díky pořadu seznámili, ale také pikantní a bizarní momenty, které z nahé seznamky dělají atraktivní podívanou.
Máloco rozdělilo účastníky v preferencích tak výrazně jako otázka depilace. Jako jedna z nejvýraznějších zastánkyň „pořádné džungle“ se ukázala bulvárem protřelá Nikola Lauberová. Jiní účastníci naopak preferovali absolutní vyholení.
Jak ukázala některá reakční videa na YouTube, společné sledování Naked Attraction je oblíbenou party zábavou. Tomu Óčko vychází vstříc uvedením Best of epizody o víkendu po Vánocích i jako půlnoční program na silvestrovský mejdan.
„V obou bonusových epizodách se ukážou dosud nepublikované záběry nejen z proběhlých rande, ale také první ochutnávky z jarních dílů, kam se vrátí ti nejvýraznější účastníci z boxů, tentokrát v rolích těch, kteří si budou sami vybírat,“ slibuje Guha.
Kromě Best of sestřihů samotné nahé seznamky se chystají i speciální verze toho nejlepšího z doprovodných pořadů s Vítkem Zachem, jako je OneBlade Naked: Druhá šance, kde dostali prostor účastníci, kterým rande nevyšlo, nebo Naked Warm Up, vysílaný před každou premiérou. Diváci si tak mohou připomenout hosty z řad expertů i členů štábu, kteří rozvíjeli témata z hlavních epizod.