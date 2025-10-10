První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Spory o to, jestli se dá navázat vztah v tak zvláštní reality show, kde seznámení začíná nahotou, ukončila hned první účastnice česko-slovenské verze Naked Attraction.
Mirka z Valašska, která pracuje v továrně na výrobu výbušnin, si v nahé seznamce vybírala z pěti mužů. Každý z pánů v kabinkách měl něco, co Mirka uvedla na mužích jako přitažlivé.
Líbí se jí vysocí muži s dlouhými šikovnými prsty a vousem. Takový byl třeba umělecký kovář Pepa. Toho ale nakonec poslala domů mezi prvními. Ve finále se rozhodovala mezi fotografem Josefem z Vlkoše a řezníkem Martinem z Brna.
Nakonec si vybrala řezníka, který mezi ostatními pány působil trochu plaše, ale jak se později ukázalo, neváhal Mirce splnit její představu a převlékl se pro ni za námořníka.
Rande Mirky a Martina po natáčení dopadlo na výbornou a neskončilo jen u něj. Už v pořadu se ukázalo, že vztah se mezi Mirkou a Martinem rozvinul, když poslali zamilované video natočené měsíc po natáčení.
Jako pár přišli i v říjnu na premiéru pořadu Naked Attraction v pražském kině Cinema City a nyní plánují společné bydlení. Padlo prý dokonce slovo svatba. „Jsem opravdu šťastná,“ říká Mirka po účasti v pořadu.
Naked Attraction odstartovalo ve středu 8. října a Óčko se ten den poprvé v historii stalo nejsledovanější televizí v Česku mezi diváky ve věku 15 - 24 let. Vysokou sledovanost si pořad vysloužil i u sledujících ve věku 25 až 34 let. Úvodní díl série, jeho první reprízu a doprovodné naked pořady si nenechalo ujít celkem 282 tisíc diváků.
„Pořad má i svou vzdělávací funkci. Chceme ukázat lidská těla, jak skutečně vypadají. Bez filtru a se všemi nedokonalostmi. Mladým to může sloužit jako protiváha k obsahu, se kterým se setkávají v online prostoru, který je často velmi přikrášlený,“ popisuje programový ředitel televize Óčko Alexandr Guha.
Premiérové díly pořadu Naked Attraction Česko a Slovensko můžete sledovat na Óčku každou středu od 22:00 a pak v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:50.