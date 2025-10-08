Po těžké ztrátě už se nebojí ničeho. Mirka zkouší štěstí v nahé seznamce

Mirka (41) z Valašska je historicky první soutěžící česko-slovenské verze reality show Naked Attraction, která startuje 8. října na televizi Óčko. Má za sebou jedno manželství a obrovskou životní ztrátu. Teď hledá novou lásku.

Mirka pracuje s výbušninami, ale sama výbušná vůbec není. Naopak – vždycky rozdává optimismus a dobrou náladu. Přitom její život nebyl jednoduchý. Ovlivnila ho velká rodinná tragédie. „Bylo to těžké a je to pořád těžké, ale snažím se jít dál,“ říká Mirka.

Dnes jí dělá společnost věrný parťák – maličká, ale „drsná“ čivava, se kterou brázdí Evropu autem. Miluje Harryho Pottera, japonskou mangu i výrazné tetování.

Má za sebou jedno manželství, několik let je sama. „Prostě jsem zatím neměla štěstí,“ říká.

Zkoušela on-line seznamky, ale nebyly pro ni vhodné. „Není to vyloženě pro mě, protože nevím, co si mám psát, ani kdo se tam skrývá,“ vysvětlila a rozhodla se zkusit najít partnera v seznamce, kde se začíná opačně. Nejdřív lidé odhalí svá nahá těla a až na základě fyzické přitažlivosti se rozhodnou poznat i po osobnostní stránce.

Před Mirkou se tak objevilo pět boxů a v nich pět nahých mužů. Když se před ní nápadníci odhalili, na chvilku oněměla, ale rychle nabrala dech a pustila se do výběru. Ukázalo se, co na mužích ocení: dlouhé prsty, strniště, ale i pevné kulaté pozadí. Zaujal ji tanečník plný energie, klidný sympaťák i muž se smyslem pro humor.

Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

Profese soutěžících byly stejně pestré a když první vypadl umělecký kovář, Mirka rozhodnutí dokonce trochu zalitovala. Poslední trojice musela zvládnout pikantní otázky i kvíz, kde šlo o role-playing převleky.

Nakonec se rozhodovalo mezi řezníkem z Brna a fotografem z Vlkoše. Kdo si Mirku získal, odhalí kabinky poprvé na Óčku 8. října od 22:00. Už ve 21:30 mohou diváci sledovat podcast Naked Warm-Up, kde bude hostem castingová režisérka, která prozradí zajímavosti z natáčení i jak probíhal výběr účastníků.

Jeden z nápadníků, který u Mirky neuspěl, navíc dostane v krátkém speed-dating pořadu OneBlade Naked šanci oslovit k seznámení divačky u televizních obrazovek.

