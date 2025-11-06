Matěj si v Naked Attraction vybral člověka v procesu tranzice z ženy na muže

V posledním dílu Naked Attraction si Matěj, který se dřív objevil v epizodě se samými muži, vybíral mezi ženami. Volba padla na Enn, což ale nakonec žena nebyla. Enn právě prochází tranzicí z ženy na muže. Jak to s nimi vypadá pět měsíců po natáčení a jak pokračuje tranzice, prozradil sám Enn. Pokud jste poslední díl neviděli a plánujete se podívat na jeho čtvrteční reprízu, pak upozorňujeme, že článek obsahuje spoilery.
Student Matěj je bisexuál. V gay epizodě se dostal až do finále, ale na rande nešel. Stal se pak tzv. pickerem, tedy tím, kdo si může vybírat z nahých těl v kabinkách. Jedno z nich bylo mužské, to ale Matěj vyřadil jako první. Z ženských těl pak volba padla na Enn.

Vzhledem k tomu, že je Matěj bisexuál, vůbec mu nevadilo, že Enn právě prochází tranzicí z ženy na muže a užívá mužské hormony. Důležité byly společné zájmy i obliba různých neobvyklých praktik jako BDSM nebo vzájemná shoda na polyamorii. Měsíc po vysílání natočili Matěj a Enn společnou zdravici, v níž oznámili, že se vidí od té doby poprvé, ale jsou v kontaktu a nevyloučili ani budoucí vztah.

„My jsme se pak viděli znova, ale je to spíš na přátelské bázi. On se před natáčením seznámil s nějakou slečnou, ale nevěděl, jak to bude. A já si pak našel přítelkyni a s ní je to vážnější,“ vysvětlil pro iDNES.cz Enn, jak se věci mají pět měsíců po natáčení.

Ačkoli oba vyznávají polyamorii, romantický vztah s jejich současnými partnerkami není možný. „Máme to tak dané, ale ne vždy si to sedne, abychom mohli mít polyamorní vztah takhle dohromady. A vzdálenost nám taky nedává prostor se tolik vídat,“ vysvětlil.

Novou přítelkyni Enn nenašel tak kuriózním způsobem, jakým bylo seznámení s Matějem. Poznali se klasicky přes společné kamarády. Jeho partnerka je pansexuální, takže jí nevadí, že Enn prochází tranzicí. Penis ostatně mít nebude, protože by nebyl funkční.

„Jsem pátý měsíc na hormonech, už je to na mně víc vidět. Dál se věci řeší. Chci podstoupit operaci horní části. Dolní části řešit nebudu, nestojí to za to, protože přijdete v těch místech o citlivost. A dnes už to ani není nutné, protože existuje velká škála pomůcek. Moje přítelkyně si může vybrat,“ vysvětluje Enn.

Po odvysílání Naked Attraction je jí jasné, že přijdou i nenávistné komentáře, ale s tím se nedá nic dělat. „Komentáře samozřejmě vždycky budou. Zatím to nijak nepociťuji. Napsalo mi pár kamarádů, že jsem byl autentický a že jsou rádi, že se někdo z queer komunity dostal do veřejného média,“ dodal Enn.

Reprízy pořadu vysílá Óčko ve čtvrtek ve 22:30, v sobotu ve 23:00 a v neděli ve 23:15.

