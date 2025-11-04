Finalista gay epizody Matěj se do Naked Attraction vrátí vybírat ženu

Student Matěj (23) už v Naked Attraction jednou byl. Stál v kabince a dostal se až do finále. Na rande s Jakubem ale nakonec nešel. Teď se do nahé seznamky vrátil, aby si sám vybral a ukázalo se, že preferuje ženy. V jeho epizodě tvůrci poprvé použili pravidlo z finské verze Naked Attraction.

Matěj z Opavy to z kabinek dotáhl až do finále. Prodavač mobilů Jakub si nakonec vybíral mezi ním a slovenským poštovním doručovatelem Tomášem. Volba padla na Tomáše a je z toho vážný vztah. Jakub s Tomášem jsou skoro půl roku po natáčení stále spolu a budou se k sobě brzy stěhovat.

Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?

Matěj ale v Naked Attraction dostal druhou šanci a tentokrát to bude on, kdo si bude vybírat. Ukázalo se, že není gay, ale bisexuál a ženy ho dokonce přitahují víc než muži. „S klukama už nějaké zkušenosti mám, ale není jich úplně mnoho, takže preferuji spíš slečny,“ vysvětluje Matěj.

Líbí se mu hlavně zrzky a jako „dolňák“ umí na ženách ocenit boky a pozadí. Svěřil se, že v intimních hrátkách začal prozkoumávat svět BDSM, především v oblasti soft-play. Rád by tyhle hrátky sdílel a objevoval i s novým protějškem.

Aby si ověřil, jak na tom jeho potenciální partnerky či partneři v tomto směru jsou, dostanou od moderátorky Moniky Timkové za úkol se před ním svázat. A protože Matěj je také skaut, bude moct zhodnotit práci s provazem i z hlediska tábornického uzlování.

Student Matěj se v Naked Attraction svlékl už podruhé.
Matěj se zajímá o BDSM, takže mu dámy předvedly, jak to umí s provazem.
Coby „dolňáka“ Matěje zajímala pozadí účastníků.
Matěj se v Naked Attraction svlékl už podruhé.
Poprvé dojde k uplatnění jednoho pravidla po vzoru finské verze Naked Attraction. První vyřazený účastník nebude odhalen. To dost ovlivní Matějovo rozhodování, koho si nechat do dalších kol.

Zvítězí jeho bisexuální zvědavost, nebo pošle dál všechny slečny a vyloučí jediného nabízeného muže? A jak bude Matěj reagovat v samotném finále, kde dojde k překvapivému zjištění, že jeden z účastníků se identifikuje jako trans člověk? To uvidíte ve středu na Óčku od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.

4. listopadu 2025

Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet

Zpěvačka Britney Spears (43) deaktivovala svůj instagramový účet. Udělala tak po sérii znepokojivých příspěvků, kde mimo jiné tvrdila, že má poškozený mozek. Předtím kritizovala také memoáry bývalého...

3. listopadu 2025  9:27

Sofie Anna Švehlíková chce hrát s otcem. Ten ale preferuje rodinný život

Začalo to divadlem a pokračuje filmem. Sofie Anna Švehlíková si v něm zahrála princeznu. Jejím hereckým partnerem je „hrdina“ tanečního parketu Oskar Hes. V pohádce Záhada strašidelného zámku ale...

3. listopadu 2025

