Matěj z Opavy to z kabinek dotáhl až do finále. Prodavač mobilů Jakub si nakonec vybíral mezi ním a slovenským poštovním doručovatelem Tomášem. Volba padla na Tomáše a je z toho vážný vztah. Jakub s Tomášem jsou skoro půl roku po natáčení stále spolu a budou se k sobě brzy stěhovat.
Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?
Matěj ale v Naked Attraction dostal druhou šanci a tentokrát to bude on, kdo si bude vybírat. Ukázalo se, že není gay, ale bisexuál a ženy ho dokonce přitahují víc než muži. „S klukama už nějaké zkušenosti mám, ale není jich úplně mnoho, takže preferuji spíš slečny,“ vysvětluje Matěj.
Líbí se mu hlavně zrzky a jako „dolňák“ umí na ženách ocenit boky a pozadí. Svěřil se, že v intimních hrátkách začal prozkoumávat svět BDSM, především v oblasti soft-play. Rád by tyhle hrátky sdílel a objevoval i s novým protějškem.
Aby si ověřil, jak na tom jeho potenciální partnerky či partneři v tomto směru jsou, dostanou od moderátorky Moniky Timkové za úkol se před ním svázat. A protože Matěj je také skaut, bude moct zhodnotit práci s provazem i z hlediska tábornického uzlování.
Poprvé dojde k uplatnění jednoho pravidla po vzoru finské verze Naked Attraction. První vyřazený účastník nebude odhalen. To dost ovlivní Matějovo rozhodování, koho si nechat do dalších kol.
Zvítězí jeho bisexuální zvědavost, nebo pošle dál všechny slečny a vyloučí jediného nabízeného muže? A jak bude Matěj reagovat v samotném finále, kde dojde k překvapivému zjištění, že jeden z účastníků se identifikuje jako trans člověk?