„Je u mě docela problém najít partnera,“ postěžovala si Martina vzhledem k tomu, že má za sebou zkušenost v erotickém průmyslu a má dítě. Ráda by proto zralého muže, který s ničím z toho nebudou mít problém. „Mám je radši, protože už mají něco za sebou, ví, co chtějí, a ráda se něčemu také přiučím,“ míní Martina.
Z fyzického hlediska ji na mužích nejvíc zajímá pozadí. „Tady to vypadá, že budou samý dobrý zadky,“ pochválila pány hned na začátku. Kromě toho ji zaujalo i tetování, sportovní nohy, větší varlata nebo copánek ve vlasech. „Já mám ráda, když je něco na člověku jinak než na ostatních,“ říká.
Líbilo se jí, že jsou pánové podle postav i ve zralejším věku očividně aktivní a podle opálení se nebojí práce venku nebo rádi jezdí na dovolenou. Trochu ji zarazilo, když jí jeden z mužů odmítavým gestem ukázal, že by jí dovolenou neplatil. Peníze pro ni ale nehrají roli.
„Všichni vypadáte moc sympaticky,“ chválila Martina pány po odkrytí obličejů. V souladu s tím, co Martina hledá, dostali poslední tři otázku na trávení volného času. A sešla se jí nabídka společného rybaření, odpočinku vleže ve dvou, matrace s drinkem do ruky na jezeře s nudapláží. Odpovědi Martině úplně změnily dosavadní preference, takže výběr dvou finalistů byl tentokrát hodně nečekaný.
Ve finále skončili dva šedesátníci, kteří si nepřipouští věk a oběma se Martina líbila. Jeden z nich ji ale šokoval, když před ní poklekl a nasadil jí prstýnek. „Já to ještě nikdy nestihl, tak bych to chtěl aspoň jednou v životě udělat. Jsem stále svobodný,“ vysvětlil své nečekané gesto. „Zatím jsem ho nechala na druhé ruce, dejme si čas,“ reagovala překvapená Martina, protože vzájemné poznávání i po jiné než fyzické stránce je teprve čekalo na oblečeném rande.
„Nevěřil jsem tomu, je to pro mě jako výhra ve Sportce," neskrýval nadšení vítěz a dožadoval se podpisu od produkce, že Martina opravdu večer na rande dorazí. Když přišla, ujistil ji, že má testosteronu na rozdávání. „Jsem důchodce, který se cítí na puberťáka," prohlásil a ačkoli má už čtyři děti, klidně by s Martinou měl další. Vydrželo mu toto nadšení i měsíc po natáčení?