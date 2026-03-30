Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

  11:11
Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém partnerovi, který nebude řešit její zkušenost v erotickém průmyslu.
Martina v Naked Attraction

Martina v Naked Attraction | foto: Óčko TV

Martina v Naked Attraction
Martina v Naked Attraction prozradila, že obdivuje mužské zadky.
Martina v Naked Attraction
Martina se na oblečeném rande v Naked Attraction dobře bavila s energickým...
„Je u mě docela problém najít partnera,“ postěžovala si Martina vzhledem k tomu, že má za sebou zkušenost v erotickém průmyslu a má dítě. Ráda by proto zralého muže, který s ničím z toho nebudou mít problém. „Mám je radši, protože už mají něco za sebou, ví, co chtějí, a ráda se něčemu také přiučím,“ míní Martina.

Z fyzického hlediska ji na mužích nejvíc zajímá pozadí. „Tady to vypadá, že budou samý dobrý zadky,“ pochválila pány hned na začátku. Kromě toho ji zaujalo i tetování, sportovní nohy, větší varlata nebo copánek ve vlasech. „Já mám ráda, když je něco na člověku jinak než na ostatních,“ říká.

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Líbilo se jí, že jsou pánové podle postav i ve zralejším věku očividně aktivní a podle opálení se nebojí práce venku nebo rádi jezdí na dovolenou. Trochu ji zarazilo, když jí jeden z mužů odmítavým gestem ukázal, že by jí dovolenou neplatil. Peníze pro ni ale nehrají roli.

„Všichni vypadáte moc sympaticky,“ chválila Martina pány po odkrytí obličejů. V souladu s tím, co Martina hledá, dostali poslední tři otázku na trávení volného času. A sešla se jí nabídka společného rybaření, odpočinku vleže ve dvou, matrace s drinkem do ruky na jezeře s nudapláží. Odpovědi Martině úplně změnily dosavadní preference, takže výběr dvou finalistů byl tentokrát hodně nečekaný.

Martina v Naked Attraction
Martina v Naked Attraction
Martina v Naked Attraction prozradila, že obdivuje mužské zadky.
Martina v Naked Attraction
10 fotografií

Ve finále skončili dva šedesátníci, kteří si nepřipouští věk a oběma se Martina líbila. Jeden z nich ji ale šokoval, když před ní poklekl a nasadil jí prstýnek. „Já to ještě nikdy nestihl, tak bych to chtěl aspoň jednou v životě udělat. Jsem stále svobodný,“ vysvětlil své nečekané gesto. „Zatím jsem ho nechala na druhé ruce, dejme si čas,“ reagovala překvapená Martina, protože vzájemné poznávání i po jiné než fyzické stránce je teprve čekalo na oblečeném rande.

„Nevěřil jsem tomu, je to pro mě jako výhra ve Sportce,“ neskrýval nadšení vítěz a dožadoval se podpisu od produkce, že Martina opravdu večer na rande dorazí. Když přišla, ujistil ji, že má testosteronu na rozdávání. „Jsem důchodce, který se cítí na puberťáka,“ prohlásil a ačkoli má už čtyři děti, klidně by s Martinou měl další. Vydrželo mu toto nadšení i měsíc po natáčení? Uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od 22 hodin nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 23:20 a neděli od 23:00.

30. března 2026  11:44

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

30. března 2026  11:11

