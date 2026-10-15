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Naked Attraction odhalí známé tváře. Kdo randil s AI a kdo měl komplex z prsou?
„Přišel jsem si najít ženu, ale třeba mě tady něco překvapí,“ říká Lukáš, který otevře druhou nahou sezonu pořadu. Hned v úvodu přizná, že má zkušenosti i s intimními hrátkami ve třech nebo čtyřech. Zážitek jeden na jednoho s mužem ale zatím nevyzkoušel. Svěří se také s plánem na piercing do penisu, který by podle něj mohl fungovat jako fontána.
Lukáš má rád swingers akce, ideálně i s partnerkou. Zásadní je pro něj ale důvěra a jasná dohoda mezi oběma. O tom, jak podobné večery probíhají, bude řeč také ve warm-up podcastu Naked on the air s Vítkem a Nikitou, který začne před vysíláním samotného dílu ve 21:30.
Jako zkušený masér dostane Lukáš v pořadu příležitost, jaká tu dosud nebyla. Každé finalistce nabídne své ruce, aby mohla dotykem zjistit, zda mezi nimi funguje chemie.
Mezi soutěžícími bude také Veronika, která pořad miluje natolik, že v první sezoně nevynechala jediný díl. Přihlásila se, aby ukázala, že i plnější ženské tělo může být zdrojem sebevědomí a přitažlivosti. „I když je žena silnější a umí to nosit, tak je to úplně skvělý,“ reaguje Lukáš nadšeně.
Lukášovým slabým místem jsou dlouhé ženské vlasy. Když se odkryjí hlavy posledních tří nápadnic, Monika se ho zeptá i na zkušenosti se zrzavými ženami. „Jo, zrzavý jsou divoký,“ odpoví. V této epizodě se před ním objeví hned dvě.
Na závěrečném rande nezůstane jen u slov. Svoji vyvolenou navíc překvapí několika dárky. Mezi nimi budou i vstupy na swingers akci, která se koná ještě tentýž večer.
Bude taková nabídka na první schůzku příliš odvážná, nebo Lukáš najde ženu, která jeho nadšení pro experimenty sdílí? Uvidíte ve středu od 22:00 na Óčku.
Zahajovací „Naked Day“ na Óčku, čtvrtek 15. 10. 2026: