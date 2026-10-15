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Po nehodě se učil znovu chodit, teď hledá Lukáš lásku v nahé seznamce

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Lukáš z Berouna v Naked Attraction

Lukáš z Berouna v Naked Attraction | foto: TV Óčko

Lukáš v Naked Attraction
Lukáš v Naked Attraction
Druhá řada Naked Attraction
Lukáš v Naked Attraction
10 fotografií
Lukáš z Berouna měl účinkovat už v první řadě Naked Attraction. Plány mu ale překazila vážná nehoda, po níž se musel znovu učit chodit. Teď se do seznamovací show vrací jako muž, který si bude vybírat partnerku. A rozhodně se nebojí experimentovat – od masáží přes swingers akce až po odvážné nápady na prvním rande.

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„Přišel jsem si najít ženu, ale třeba mě tady něco překvapí,“ říká Lukáš, který otevře druhou nahou sezonu pořadu. Hned v úvodu přizná, že má zkušenosti i s intimními hrátkami ve třech nebo čtyřech. Zážitek jeden na jednoho s mužem ale zatím nevyzkoušel. Svěří se také s plánem na piercing do penisu, který by podle něj mohl fungovat jako fontána.

Lukáš má rád swingers akce, ideálně i s partnerkou. Zásadní je pro něj ale důvěra a jasná dohoda mezi oběma. O tom, jak podobné večery probíhají, bude řeč také ve warm-up podcastu Naked on the air s Vítkem a Nikitou, který začne před vysíláním samotného dílu ve 21:30.

Jako zkušený masér dostane Lukáš v pořadu příležitost, jaká tu dosud nebyla. Každé finalistce nabídne své ruce, aby mohla dotykem zjistit, zda mezi nimi funguje chemie.

Lukáš z Berouna v Naked Attraction
Lukáš v Naked Attraction
Lukáš v Naked Attraction
Druhá řada Naked Attraction
10 fotografií

Mezi soutěžícími bude také Veronika, která pořad miluje natolik, že v první sezoně nevynechala jediný díl. Přihlásila se, aby ukázala, že i plnější ženské tělo může být zdrojem sebevědomí a přitažlivosti. „I když je žena silnější a umí to nosit, tak je to úplně skvělý,“ reaguje Lukáš nadšeně.

Lukášovým slabým místem jsou dlouhé ženské vlasy. Když se odkryjí hlavy posledních tří nápadnic, Monika se ho zeptá i na zkušenosti se zrzavými ženami. „Jo, zrzavý jsou divoký,“ odpoví. V této epizodě se před ním objeví hned dvě.

Na závěrečném rande nezůstane jen u slov. Svoji vyvolenou navíc překvapí několika dárky. Mezi nimi budou i vstupy na swingers akci, která se koná ještě tentýž večer.

Bude taková nabídka na první schůzku příliš odvážná, nebo Lukáš najde ženu, která jeho nadšení pro experimenty sdílí? Uvidíte ve středu od 22:00 na Óčku.

Zahajovací „Naked Day“ na Óčku, čtvrtek 15. 10. 2026:

  • 20:30 VIP NAKED – benefiční speciál
  • 21:20 ONE BLADE NAKED: VIP
  • 21:30 NAKED ON THE AIR – podcast k první epizodě
  • 22:00 NAKED ATTRACTION CZ&SK – první nahá seznamka
  • 22:50 ONE BLADE NAKED: DRUHÁ ŠANCE
Vstoupit do diskuse

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