Kosmetička Kamila miluje jógu, výlety na kole a nejvíc ze všeho zvířata. Své tělo má ráda, přesto do pořadu přišla s určitou nejistotou. Rozhodla se vystoupit ze své komfortní zóny a ukázat, že není důvod se stydět. Nelitovala, oba pánové, které si nakonec vybrala do finále, její nahou postavu velmi chválili.
Kamila je rozvedená a v lásce zatím neměla příliš štěstí. „Online dating nevyhledávám, je pro mě zavádějící a riskantní,“ svěřila se moderátorce Monice Timkové.
„Pro mě je těžké zamilovat se do člověka, jehož tělo se mi nelíbí,“ vysvětlila. Rande naruby tak pro ni byla skvělá příležitost. Navíc je velkou fanynkou zahraničních verzí Naked Attraction, pravidla měla perfektně nastudovaná a svůj účes dokonce sladila s barevnými boxy ve studiu.
Ukázalo se, že Kamila má slabost pro vysoké, štíhlé a opálené muže, kteří ji občas vezmou za kulturou nebo na pěknou večeři a umí se k dané příležitosti slušně obléct. Jak sama řekla, hledá „nějakého kravaťáka“. Nápadníci proto v kabinkách prošli testem vázání kravaty.
Televize Óčko ovládla sledovanost mezi mladými. Zaujala nahá seznamka
Moderátorce se Kamila svěřila, že bývá v životě bohužel hodně nerozhodná, což se projevilo hlavně v závěru pořadu, kde si chtěla na rande vzít oba adepty. Nakonec si vybrala. Během rande s vítězem ale došlo na zásadní odhalení, které výrazně ovlivnilo jeho průběh i šanci na další vztah.