Extravagantní rockerka má za sebou náročné období, během něhož se musela poprat se závislostí na alkoholu i zdravotními komplikacemi po operaci prsu. Tu podstoupila kvůli rodinné anamnéze rakoviny. Následovaly bolestivé komplikace, které musel zachraňovat až další chirurgický zákrok.
Kamila se tak musela vyrovnávat nejen se zdravotními komplikacemi, ale i s proměnou vlastního těla. Přestože jde o velmi osobní a citlivé téma, dnes o své zkušenosti mluví otevřeně.
Poslední vážný vztah měla Kamila před třinácti lety. Od té doby žije sama a vychovává dceru. Nyní by ráda poznala muže, se kterým by jí bylo dobře, zároveň si však chce zachovat svůj prostor a nezávislost.
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Naked Attraction odhalí známé tváře. Kdo randil s AI a kdo měl komplex z prsou?
„Ve svém věku už chci mít svůj klid,“ vysvětluje. Ideální partner by proto měl mít vlastní bydlení a respektovat, že každý může žít ve svém. Jednu věc ale tolerovat nehodlá: špinavé ponožky poházené po bytě.
Poznávání partnera „odspodu“ je pro ni lákavé, protože dává přednost mužům s obřízkou a díky nahé seznamce o tom bude mít hned na začátku jasno. V kabinkách ji nadchne rozmanitost mužských těl.
Volbu ideálního protějšku navíc osvěžila její láska k sci-fi. Nápadníci jí museli předčítat krátké příběhy, které vygenerovala umělá inteligence na základě informací z jejich castingu. Kamila se tak dozvěděla, kdo z mužů vydělal na bitcoinech, kdo v mládí boxoval a kdo měl podobnou zkušenost jako ona a prošel si těžkou operací nebo závislostí na alkoholu.
Nakonec nerozhodla obřízka ani sportovní postava, ale pohled. „Rozhodla jsem se podle toho, že na mě koukal jako na svatý obrázek,“ vysvětlila rockerka. Sám vítěz neskrýval nadšení. Jak si rockerka a její vyvolený sednou mimo nahou seznamku, uvidíte v novém díle Naked Attraction, který televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 22 hodin.