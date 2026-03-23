Jako první Lucku zaujme nápadník s vyzývavou kérkou „suck me“ na intimním místě. Další nápadník má na nohách nápis: „life is terno“, ačkoli Lucie s moderátorkou Monikou Timkovou spekulovaly, jestli tam spíš nemá „life is porno“ podle jednoho s populárních brandů. Lucce by se nejvíc líbilo motto: „life is tekno“, protože sama tvoří hudbu v tomto žánru. V Naked Attraction ji proto nejvíc zajímalo, jestli by šli kluci s Luckou zapařit.
Problém s tím neměl ani handicapovaný Jindra, který bourá předsudky a dokazuje, že charisma, sebevědomí a chuť žít naplno nejsou o limitech, ale o přístupu. „Chtěl jsem ukázat, že ani lidi s handicapem, jako mám já, se nemusí bát jít takzvaně s kůží na trh,“ svěřil se s motivací k účasti v nahé seznamce a inspirativně dodal: „Je to jenom o tom, umět se přijmout takový, jaký jsi, bez ohledu na to, jaké máš omezení.“ Jako punkáč hrál v kapele a Lucka začíná hrát na elektrickou kytaru, takže by si mohli rozumět.
Lucka pustila nápadníkům svůj vlastní track Big Heart, který natočila pod uměleckým jménem Luc Tuc. Všichni předvedli, jak by na něj na party zapařili. „Bylo hodně fajn vidět, jak tancovali na můj song. Z toho jsem nadšená asi nejvíc,“ svěřila se Lucka po natáčení.
Mezi posledními třemi muži, jejichž průměrný věk byl 25 let, se Lucka nemohla rozhodnout. Nakonec musel z kola ven nejmladší z nich. Když se pak Lucka odhalila před svými dvěma finalisty, bylo jasné, že chemie funguje na všech třech stranách. „Pěkný kérky, je celá pěkná,“ nešetřili kluci nadšení, když ji uviděli nahou. A i když se Lucka na začátku pořadu svěřila, že skupinové hrátky v posteli jí problém nedělají, odejít mohl s Luckou jen jeden.
Následné oblečené rande se neslo ve velmi uvolněné atmosféře a vzájemném souznění. Společných témat našli hodně – kérování jeden druhého, bisexuální zvědavost, roleplay kostýmky při sexu a odvážně došlo dokonce i na plánování budoucí rodiny. „Jsem z něj hodně nadšená," neskrývala emoce Lucka. Vznikl nový pár?